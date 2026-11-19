В SuperJob оценили пользу стажировок для молодежи
Компании не меняли программы десятилетиями, но достойных вариантов на рынке не так много, заявил НСН Алексей Захаров.
Многие работодатели за формулировкой «стажировкf» скрывают желание получить дешевого сотрудника на короткий период, рассказал НСН основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров.
Доля компаний с действующими программами стажировок составляет 27%. Еще 31% организаций принимает молодых специалистов, не имея формализованной программы, а 3 из 10 работодателей не принимают стажеров. Такие цифры приводит исследование SuperJob. Уточняется, что такая практика не гарантирует трудоустройство – меньше половины компаний предлагают молодежи войти в штат после этого. Захаров объяснил эту тенденцию.
«Я думаю, что ничего вообще здесь не изменилось за последние 20 лет: есть компании, у которых действительно разработаны программы официальной стажировки, действующие десятилетиями. Соответственно, у них выстроены многолетние отношения с вузами и колледжами. Человек, поступая туда, точно знает, куда, на каком курсе и в какое подразделение или департамент он пойдет на стажировку. Но таких организаций сильно больше не становится — это крупнейшие представители на рынке. А дальше есть история, что “стажировками” называют все подряд. Например, когда говорят “приходи к нам, бесплатно поработай, и может быть, мы тебя на работу возьмем, а может нет”. Это не стажировка, а попытка нанять дешевую рабочую силу на короткий период», — отметил он.
Захаров дал совет, в какой сфере стажировки могут помочь получить работу.
«Где-то стажировок не было, нет и никогда не будет. Например, малый бизнес вообще никогда не использует их – есть у нас шаурмичная, туда можно взять стажера, но он будет просто мыть посуду, но там нет места и правильного наставника. Большинство серьезных стажировок у нас происходят сферах, связанных с серьезной наукой и безопасностью — медицина, авиация, финансовые технологии», — указал он.
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