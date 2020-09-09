Тоном не вышли. Лавров раскритиковал Берлин за позицию по Навальному

«Совершенно неподобающим» назвал глава МИД России Сергей Лавров отношение властей ФРГ к официальным запросам, которые российские органы направляют в Берлин в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.

«У нас накопилось немало вопросов к немецким коллегам… Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные требования, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция доводится до мировой общественности», - сказал Лавров в среду на пресс-конференции.

В тот же день послу Германии в Москве, который был вызван в МИД России, был заявлен «решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Алексея Навального». Берлин использует ситуацию с Навальным «в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», заявили на Смоленской площади.

Эти заявления по сути стали первой отповедью властям Германии, которые, сообщив, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок», фактически отказались предоставлять российской стороне доказательства этого утверждения, несмотря на запросы Генпрокуратуры России. Ранее готовность российских властей сотрудничать с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российская официальная позиция в вопросе о заболевании оппозиционера остается неизменной: на момент госпитализации в омскую больницу скорой помощи следов отравления Навального выявлено не было, несмотря на десятки исследований, проведенных как омскими врачами, так и их московскими коллегами. Тот же Песков указывал, что «до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было».

Навальному стало плохо 20 августа на пути из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали в состоянии комы. Его 22 августа перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.

Власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера 2 сентября объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления.

В Берлине Лаврова услышали, но не вняли. Германия не видит условий, при которых она должна передавать России доказательства по делу Навального, заявил официальный представитель правительства ФРГ. При этом Берлин передал результаты анализов Навального Организации по запрещению химического оружия.

