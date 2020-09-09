В Германии затруднились назвать сроки ответа на запрос РФ по Навальному
Правительство Германии перенаправило запрос от России по Алексею Навальному ведомствам федеральной земли Берлин. Именно по этой причине кабмин не может сказать точно, когда там дадут на него ответ. Об этом на брифинге в Берлине заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фиц.
Между тем, посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил о том, что ситуация с Алексеем Навальным не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня. С таким заявлением он выступил после визита в российское внешнеполитическое ведомство, пишет РИА Новости. Кроме того, он ещё раз изложил «однозначную позицию правительства ФРГ» по этому вопросу: «Навальный стал жертвой совершенного в России преступления, в ходе которого было применено отравляющее вещество группы "Новичок", что подтверждается лабораторными исследованиями».
К слову, ранее страны «Большой семерки» (G7) обратились к России с призывом прояснить, кто ответственен за «отравление» Алексея Навального, а также привести виновных к ответственности. Отмечается, что осуждение произошедшего было произведено министерствами иностранных дел стран G7 в «максимально жестких терминах».
В свою очередь, в МИД России, отвечая на призыв стран G7, подчеркнули, что Москва всё ещё настойчиво добивается от Германии данных о медицинском обследовании Алексея Навального.
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