Омские врачи не нашли яда у Навального после 60 биохимических исследований
Омские врачи провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований. Об этом рассказал главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев, пишет РИА Новости. Специалист подчеркнул, что из них – 11 тестов на кислотно-основное состояние, а 25 – на уровень сахара в крови.
«Токсикология была на первом месте, это было самое первое исследование, и через восемь часов был дан ответ об отсутствии токсикантов», - подчеркнул врач.
Помимо этого, как заявил Александр Сабаев, было созвано 8 консилиумов врачей, оппозиционеру сделали несколько кардиограмм, одну магнитно-резонансную томографию и томографию брюшной полости с контрастированием. Врач также рассказал, что именно он принимал Навального в момент его поступления в омскую БСМП-1 и готовил его к выписке и транспортировке в Германию, пишет Свободная пресса.
В минувшую среду правительство ФРГ, ссылаясь на военных медиков, завило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок», напоминает Ura.ru.
Накануне берлинская клиника Charite сообщила, что состояние оппозиционера улучшилось, его вывели из комы.
После выведения из искусственной комы человек должен прийти в нормальное состояние в течение недели, заявил в эфире НСН заведующий кафедрой Анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН Андрей Бутров.
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