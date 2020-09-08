Омские врачи не нашли яда у Навального после 60 биохимических исследований

Помимо этого, как заявил Александр Сабаев, было созвано 8 консилиумов врачей, оппозиционеру сделали несколько кардиограмм, одну магнитно-резонансную томографию и томографию брюшной полости с контрастированием. Врач также рассказал, что именно он принимал Навального в момент его поступления в омскую БСМП-1 и готовил его к выписке и транспортировке в Германию, пишет Свободная пресса.

В минувшую среду правительство ФРГ, ссылаясь на военных медиков, завило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок», напоминает Ura.ru.

Накануне берлинская клиника Charite сообщила, что состояние оппозиционера улучшилось, его вывели из комы.

После выведения из искусственной комы человек должен прийти в нормальное состояние в течение недели, заявил в эфире НСН заведующий кафедрой Анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН Андрей Бутров.

