Die Zeit: Навальный выжил благодаря пилоту и омским врачам

Кроме того, газета пишет, что остатки отравляющего вещества также нашли на бутылке с водой, откуда пил Навальный и на его руках. По данным газеты, Навальный выжил благодаря «череде счастливых случайностей». В частности, пилот самолета аварийно посадил лайнер, а прибывшие на место посадки врачи сразу же ввели оппозиционеру атропин.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, Навального отправили в реанимацию. Вскоре он впал в кому. Врачи не нашли доказательств отравления оппозиционера и назвали причиной ухудшения его состояния нарушение обмена веществ.

Спустя несколько дней Навального перевезли спецбортом в немецкую клинику «Шарите». Медики заявили, что его отравили субстанцией из группы веществ «Новичок».

