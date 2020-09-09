Die Zeit: Навальный выжил благодаря пилоту и омским врачам
Оппозиционера Алексея Навального пытались отравить новым типом «Новичка», от которого он должен был умереть еще в самолете, утверждает немецкая газета Die Zeit.
По информации издания, предполагаемые отравители могли брызгать ядом в чай Навального или обрабатывать им поверхности чашки, из которой он пил.
Кроме того, газета пишет, что остатки отравляющего вещества также нашли на бутылке с водой, откуда пил Навальный и на его руках. По данным газеты, Навальный выжил благодаря «череде счастливых случайностей». В частности, пилот самолета аварийно посадил лайнер, а прибывшие на место посадки врачи сразу же ввели оппозиционеру атропин.
Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, Навального отправили в реанимацию. Вскоре он впал в кому. Врачи не нашли доказательств отравления оппозиционера и назвали причиной ухудшения его состояния нарушение обмена веществ.
Спустя несколько дней Навального перевезли спецбортом в немецкую клинику «Шарите». Медики заявили, что его отравили субстанцией из группы веществ «Новичок».
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