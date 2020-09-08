Анестезиолог назвал сроки восстановления Навального
Завкафедрой Анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН Андрей Бутров сообщил НСН, сколько времени потребуется Алексею Навальному на реабилитацию после комы.
Специалисты берлинской клиники Charite вывели российского оппозиционера Алексея Навального из медицинской комы и отключили от аппарата ИВЛ. В медучреждении сообщили, что состояние здоровья пациента улучшилось, он реагирует на слова. Однако, по словам немецких врачей, пока слишком рано оценивать «потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления».
После выведения из искусственной комы человек должен прийти в нормальное состояние в течение недели, заявил в эфире НСН заведующий кафедрой Анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН, доктор медицинских наук, лауреат Госпремии СССР Андрей Бутров.
«Если была нормальная терапия за две недели и в Омске, и в Берлине, то в течение недели все будет ясно. Если у Навального будет нормальное состояние, то ему не будут больше вводить седативные препараты», - сказал он. Бутров также отметил, что сейчас трудно что-то комментировать, после того, как за последнюю неделю никаких точных данных о состоянии Навального не поступало.
По словам анестезиолога, никаких побочных эффектов от самой медикаментозной комы быть не должно, на здоровье оппозиционера способно отразиться лишь само заболевание, которое стало причиной его критического состояния.
«Побочных явлений после медикаментозной комы не может быть, потому что это лечение. Побочные эффекты могут быть от критического состояния, которое было у него в течение трех часов без медикаментозного сопровождения. Это был самолет, транспортировка и так далее. Развились какие-то явления, которые привели к коме. Побочные эффекты могут быть только от основной причины его такого состояния. А об основной причине говорить трудно», - пояснил Бутров.
Между тем, собеседник НСН предположил, что у Навального могло быть бытовое отравление.
«Кафе в связи с коронавирусом обрабатывают антисептиками, но они дорогие. А всякие фосфорорганические пестициды, которые используют против насекомых и сыплют на пшеницу и кукурузу, - копейки. Но настоящую причину (случившегося с Навальным - НСН) я, конечно, знать не могу», - отметил ученый.
Накануне российский ученый Леонид Ринк, который принимал непосредственное участие в разработке боевого вещества «Новичок», заявил, что выход Навального из комы свидетельствует о том, что против оппозиционера не применяли этот яд.
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