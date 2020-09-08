Анестезиолог назвал сроки восстановления Навального

Специалисты берлинской клиники Charite вывели российского оппозиционера Алексея Навального из медицинской комы и отключили от аппарата ИВЛ. В медучреждении сообщили, что состояние здоровья пациента улучшилось, он реагирует на слова. Однако, по словам немецких врачей, пока слишком рано оценивать «потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления».

После выведения из искусственной комы человек должен прийти в нормальное состояние в течение недели, заявил в эфире НСН заведующий кафедрой Анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН, доктор медицинских наук, лауреат Госпремии СССР Андрей Бутров.

«Если была нормальная терапия за две недели и в Омске, и в Берлине, то в течение недели все будет ясно. Если у Навального будет нормальное состояние, то ему не будут больше вводить седативные препараты», - сказал он. Бутров также отметил, что сейчас трудно что-то комментировать, после того, как за последнюю неделю никаких точных данных о состоянии Навального не поступало.

По словам анестезиолога, никаких побочных эффектов от самой медикаментозной комы быть не должно, на здоровье оппозиционера способно отразиться лишь само заболевание, которое стало причиной его критического состояния.