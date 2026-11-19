Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выдвинул на пост своего заместителя кандидатуру россиянина Алексея Ферапонтова, передает агентство AFP. Вопрос могут рассмотреть на текущей сессии Совета управляющих организации, которая проходит в Вене 18-20 ноября. Украина ожидаемо раскритиковала решение главы организации и призвала Совет заблокировать назначение Ферапонтова. При этом эксперты, включая самого Гросси, высоко оценивают профессионализм российского специалиста. В том числе, он полностью в контексте ситуации на Запорожской АЭС, в лицензировании которой принимал участие. Однако Кузнецов уверен, что русский замглавы МАГАТЭ никак на ее деятельность повлиять не сможет.

«МАГАТЭ — это абсолютно ручная организация, чисто американская. Она была создана в 1957 году, чтобы шпионить за нашими разработками, когда их представители посещали наши объекты атомной энергетики и так далее. И надеяться на то, что приедет какой-то дядя, который обуздает и сможет повернуть эту организацию в нужное направление — это абсолютное детство и бестолковый вариант. Я лично от этого ничего не жду. За четыре года ничего не изменилось в лучшую сторону. Начиная с сентября 2022 года, когда МАГАТЭ первый раз попала на Запорожскую атомную станцию, не изменилось ничего. Гросси как не признавала обстрелы Украины по территории ЗАЭС и убийство персонала, которые они сейчас стали практиковать, так и не признает. Я думаю, человек, которого туда берут, ничего не сможет сделать. Да и не будет, потому что всем хочется сидеть в кресле, находясь в Вене, и получать пять тысяч долларов в месяц», — поделился мнением специалист.

Он подчеркнул, что доверия к наблюдателям из МАГАТЭ, посещающим ЗАЭС, также нет.

«Первый раз они появились на ЗАЭС вообще дикой толпой. А после того, как на режимный объект пустили представителей МАГАТЭ, через пару недель были пробиты снарядами крыши спецкорпусов, где хранятся радиоактивные отходы и свежее ядерное топливо. Вот вам результат посещения. Привезли туда первую миссию из МАГАТЭ в составе 12 человек. Из них не было представителей ни одной страны, которая бы имела атомные станции в своей эксплуатации. Были Северная Македония, Албания, Иордания и так далее», — отметил Кузнецов.