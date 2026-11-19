«Ручная организация американцев»: На что повлияет замглавы МАГАТЭ из России
У МАГАТЭ изначально не было независимости, и появление там русского чиновника на высокой должности ничего не изменит, заявил НСН Владимир Кузнецов.
МАГАТЭ является «ручной» организацией Запада, а ее работа на ЗАЭС крайне неэффективна, и назначение россиянина заместителем главы Агентства не изменит ситуацию, заявил НСН доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. По его мнению, России стоит рассмотреть выход из МАГАТЭ.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выдвинул на пост своего заместителя кандидатуру россиянина Алексея Ферапонтова, передает агентство AFP. Вопрос могут рассмотреть на текущей сессии Совета управляющих организации, которая проходит в Вене 18-20 ноября. Украина ожидаемо раскритиковала решение главы организации и призвала Совет заблокировать назначение Ферапонтова. При этом эксперты, включая самого Гросси, высоко оценивают профессионализм российского специалиста. В том числе, он полностью в контексте ситуации на Запорожской АЭС, в лицензировании которой принимал участие. Однако Кузнецов уверен, что русский замглавы МАГАТЭ никак на ее деятельность повлиять не сможет.
«МАГАТЭ — это абсолютно ручная организация, чисто американская. Она была создана в 1957 году, чтобы шпионить за нашими разработками, когда их представители посещали наши объекты атомной энергетики и так далее. И надеяться на то, что приедет какой-то дядя, который обуздает и сможет повернуть эту организацию в нужное направление — это абсолютное детство и бестолковый вариант. Я лично от этого ничего не жду. За четыре года ничего не изменилось в лучшую сторону. Начиная с сентября 2022 года, когда МАГАТЭ первый раз попала на Запорожскую атомную станцию, не изменилось ничего. Гросси как не признавала обстрелы Украины по территории ЗАЭС и убийство персонала, которые они сейчас стали практиковать, так и не признает. Я думаю, человек, которого туда берут, ничего не сможет сделать. Да и не будет, потому что всем хочется сидеть в кресле, находясь в Вене, и получать пять тысяч долларов в месяц», — поделился мнением специалист.
Он подчеркнул, что доверия к наблюдателям из МАГАТЭ, посещающим ЗАЭС, также нет.
«Первый раз они появились на ЗАЭС вообще дикой толпой. А после того, как на режимный объект пустили представителей МАГАТЭ, через пару недель были пробиты снарядами крыши спецкорпусов, где хранятся радиоактивные отходы и свежее ядерное топливо. Вот вам результат посещения. Привезли туда первую миссию из МАГАТЭ в составе 12 человек. Из них не было представителей ни одной страны, которая бы имела атомные станции в своей эксплуатации. Были Северная Македония, Албания, Иордания и так далее», — отметил Кузнецов.
Собеседник НСН считает, что России стоит последовать примеру КНДР и выйти из состава организации.
«Польза от этой организации только одна, но только для самих чиновников МАГАТЭ — Россия ежегодно выплачивает деньги на существование этой организации, порядка нескольких десятков миллионов долларов. А мое мнение таково, что России вообще в этой организации делать нечего. Потому что толку от нее нет никакого. Северная Корея вообще вышла из этой организации. И чего? А ничего. Иран собирался выходить из этой организации. А Израиль вообще плевал на это все. Основная задача МАГАТЭ — это вопросы нераспространения ядерного оружия. А вы посмотрите динамику за ближайшую полтора-два года, что происходит в мире с ядерным оружием. Везде боеголовки увеличиваются в наличии: Китай, Пакистан, Индия, Израиль — везде увеличение ядерного оружия. Ну, и где здесь роль МАГАТЭ?» — заявил он.
Ранее советник дирекции ИБРАЭ РАН, доктор технических наук Игорь Линге объяснял НСН, что даже в случае успешной ракетной атаки ВСУ на ЗАЭС, повторения катастрофы Чернобыля ждать не стоит, так как блоки защищены.
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