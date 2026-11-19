Звезда сериала «Счастливы вместе» и ее экс-муж расторгли брак 2 ноября. Теперь в центре спора бывших супругов оказались пентхаус в столице, где живет Гаврилов, и музей Лермонтова в историческом «Домике Рошке», который Бочкарева выкупила и в 2024 году открыла для посетителей после реставрации. Стороны не смогли решить вопрос с разделом имущества мирно, бизнесмен предложил актрисе соглашение, условия которого не устроили Бочкареву. Артистке пришлось обратиться в суд.

Как отметил Хаминский, в этом случае разделить активы достаточно сложно.

«Если бы было два пентхауса и два музея, то при разделе можно было бы учесть их площадь, условно, один пентхаус 300 квадратных метров, а второй 200, и тот, кто взял бы жилплощадь побольше, доплатил бы разницу второму. Но здесь природа использования этих объектов абсолютно разная», - рассказал эксперт.

По словам юриста, проще всего разделить пентхаус и музей пополам. Кроме того, можно принять во внимание, если один из участников процесса выступит с предложением о компенсации.

