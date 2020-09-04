Политолог: Последствия дела Навального коснутся всех россиян

«Фактор Навального – это очень серьёзно. Навальный из регионального оппозиционера федерального уровня стал фактором большой мировой игры, и последствия «Навальный-гейт» могут коснуться не просто всех россиян и всей Российской Федерации, но и довольно серьёзного стратегического направления в развитии государства в целом. Мы ещё не знаем, как это будет использовано вовне», - поделился мнением эксперт.

В связи с этим Федоров призвал российские власти к максимальной открытости по «делу Навального».

«Если, например, немецкие спецслужбы и СМИ опубликуют выписки из его анализов – пусть даже кто-то скажет, что сфальсифицированные – то потом отбиваться от этого будет невозможно», - уверен он.

Большинство россиян, да и он сам, не сомневаются, что Навальный был чем-то отравлен, сказал политолог.

«У многих были приступы панкреатита, или кто-то чем-то травился. Если просто выпил самогона -лишнее, ты в кому не впадешь на 10 дней. В кому впадают от сахарного диабета. Но зная, что Навальный – человек не бедный, следивший за своим здоровьем, постоянно проходивший обследования, он не мог не знать, что него диабет. Я думаю, что отравление, бесспорно, было. Вопросов у меня несколько: кто, зачем, когда и чем?», - отметил Федоров.

На днях врачи Бундесвера заявили, что Навальный мог быть отравлен веществом класса «Новичок», а канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Навального «жертвой преступления», совершённого с целью заставить его замолчать. Берлин потребовал официальной реакции Москвы.

Сейчас политик остаётся в коме в тяжёлом состоянии, говорят специалисты немецкой клиники Charite. В день госпитализации Навального лечили российские врачи, они не нашли ядов в его организме. 4 сентября главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что в течение недели перед госпитализацией Навальный сидел на диете для похудения, и у него якобы были проблемы с пищеварением.

