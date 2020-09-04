«Время фантастических историй». Эксперт по химоружию посмеялся над «Новичком» на бутылке Навального

«Утверждать, что Навальный был отравлен "Новичком", можно было бы только тогда, если бы они сами его им отравили. Что "Новичок" этот был в этой самой бутылке, и по этой причине они сохранили бы эту самую бутылку. Так что это практически явка с повинной. Если бы вещество было в микрокапсулах, то его можно было бы обнаружить. Какое там микроколичество должно быть этого вещества, чтобы не быть смертельным и чтобы оно сохранилось на бутылке? В общем, это какая-то фантастика. Пришло время фантастических историй. Похоже, что все игроки в этой пьесе знают свою роль и тщательно их соблюдают. Это какая-то совершенно нереальная история, на мой взгляд. А Spiegel еще на прошлой неделе отличился, когда заявил, что Навального отравили веществом E 607 – это вообще какой-то пластик. Запасаемся попкорном. Дальше будут вбросы еще фантастичнее. Стивен Кинг от зависти удавится», - добавил он.

Ранее в пятницу первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН отметил, что ситуация с Навальным выгодна Западу для давления на Москву.

