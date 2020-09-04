«Время фантастических историй». Эксперт по химоружию посмеялся над «Новичком» на бутылке Навального

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН сообщил, что заявления немецких СМИ по делу с возможным отравлением Алексея Навального не выдерживают никакой критики.

Следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок» обнаружены в крови, моче и на коже Алексея Навального, а также на бутылке, которая была у него с собой в самолете. Субстанцию в ходе анализов идентифицировали эксперты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии. Специалист Бундесвера, объясняя полученные результаты, подчеркнул, что речь идет именно о группе ядов «Новичок», и это, по его словам, не вызывает никаких сомнений. Уточняется, что бутылку, загрязненную следами вещества, медикам клиники Charite в Берлине передали близкие Навального.

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал НСН, что версия со следами смертельного яда на бутылке Навального, выглядит предельно неправдоподобно.

Эксперт по химоружию: «Новичок» убил бы Навального за пару минут

«Утверждать, что Навальный был отравлен "Новичком", можно было бы только тогда, если бы они сами его им отравили. Что "Новичок" этот был в этой самой бутылке, и по этой причине они сохранили бы эту самую бутылку. Так что это практически явка с повинной. Если бы вещество было в микрокапсулах, то его можно было бы обнаружить. Какое там микроколичество должно быть этого вещества, чтобы не быть смертельным и чтобы оно сохранилось на бутылке? В общем, это какая-то фантастика. Пришло время фантастических историй. Похоже, что все игроки в этой пьесе знают свою роль и тщательно их соблюдают. Это какая-то совершенно нереальная история, на мой взгляд. А Spiegel еще на прошлой неделе отличился, когда заявил, что Навального отравили веществом E 607 – это вообще какой-то пластик. Запасаемся попкорном. Дальше будут вбросы еще фантастичнее. Стивен Кинг от зависти удавится», - добавил он.

Ранее в пятницу первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН отметил, что ситуация с Навальным выгодна Западу для давления на Москву.

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ФОТО: РИА Новости
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