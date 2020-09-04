«Время фантастических историй». Эксперт по химоружию посмеялся над «Новичком» на бутылке Навального
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН сообщил, что заявления немецких СМИ по делу с возможным отравлением Алексея Навального не выдерживают никакой критики.
Следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок» обнаружены в крови, моче и на коже Алексея Навального, а также на бутылке, которая была у него с собой в самолете. Субстанцию в ходе анализов идентифицировали эксперты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии. Специалист Бундесвера, объясняя полученные результаты, подчеркнул, что речь идет именно о группе ядов «Новичок», и это, по его словам, не вызывает никаких сомнений. Уточняется, что бутылку, загрязненную следами вещества, медикам клиники Charite в Берлине передали близкие Навального.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал НСН, что версия со следами смертельного яда на бутылке Навального, выглядит предельно неправдоподобно.
«Утверждать, что Навальный был отравлен "Новичком", можно было бы только тогда, если бы они сами его им отравили. Что "Новичок" этот был в этой самой бутылке, и по этой причине они сохранили бы эту самую бутылку. Так что это практически явка с повинной. Если бы вещество было в микрокапсулах, то его можно было бы обнаружить. Какое там микроколичество должно быть этого вещества, чтобы не быть смертельным и чтобы оно сохранилось на бутылке? В общем, это какая-то фантастика. Пришло время фантастических историй. Похоже, что все игроки в этой пьесе знают свою роль и тщательно их соблюдают. Это какая-то совершенно нереальная история, на мой взгляд. А Spiegel еще на прошлой неделе отличился, когда заявил, что Навального отравили веществом E 607 – это вообще какой-то пластик. Запасаемся попкорном. Дальше будут вбросы еще фантастичнее. Стивен Кинг от зависти удавится», - добавил он.
Ранее в пятницу первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН отметил, что ситуация с Навальным выгодна Западу для давления на Москву.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 110 / сут.
Умерли
17 649+121 / сут.
Выздоровели
833 тыс.+5 812 / сут.
- Эксперты фармрынка предостерегли от закупки лекарств впрок
- Названы сроки снижения доллара до 68 рублей
- Коронавирус VS Месси: Аргентинец не сможет покинуть «Барселону»
- Тихановская призвала ООН прислать в Белоруссию миссию наблюдателей
- ТВ Белоруссии опубликует сегодня перехват разговора Польши и ФРГ по Навальному
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru