В Курске из-за атаки ВСУ пострадали девять человек
Украинские беспилотники атаковали Курск, в результате ударов в разных частях города пострадали девять человек. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.
«Осколочные ранения в центре у двух мужчин, трех женщин. На северо-западе попал под завалы частного дома 12-летний ребенок, спасатели уже вызволили его», - написал губернатор на платформе «Макс».
Кроме того, получили осколочные ранения две женщины — посетительницы частной клиники, еще одна горожанка пострадала в районе Льговского поворота.
Как отметил Хинштейн, в центре Курска после падения обломков были повреждены один многоквартирный и частные дома, здания Арбитражного суда и Центральной городской библиотеки, Дом быта, пишет RT. Кроме того, пострадали фасад Курского медицинского колледжа и окна травмпункта. Также из-за атаки загорелись несколько автомобилей.
Губернатор подчеркнул, что курянам окажут всю необходимую помощь и произведут выплаты.
Ранее в Татарстане дроны ВСУ атаковали резервуары для хранения нефти близ Альметьевска.
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