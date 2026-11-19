Украинские беспилотники атаковали Курск, в результате ударов в разных частях города пострадали девять человек. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

«Осколочные ранения в центре у двух мужчин, трех женщин. На северо-западе попал под завалы частного дома 12-летний ребенок, спасатели уже вызволили его», - написал губернатор на платформе «Макс».