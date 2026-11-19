Растянуть удовольствие: На какой срок россияне берут ипотеку
Средний срок ипотеки в Москве составляет примерно 20 лет, рассказала НСН Виктория Корчинская.
Почти половина россиян готова взять ипотеку на максимальный срок ради комфортного платежа, сообщила НСН директор департамента аналитики ГК «Гранель» Виктория Корчинская.
Согласно исследованию, 40% россиян выбрали бы максимальный срок и комфортный ежемесячный платёж. Столько же предпочли бы платить по максимуму и закрыть кредит досрочно. Оставшиеся 20% готовы увеличить первый взнос, чтобы меньше переплачивать. Чаще всего длинный срок выбирают москвичи — 53%. Корчинская отметила, что реальный рынок идёт за первой группой.
«По данным ЦБ, в июне 2026 года средний срок выданной ипотеки достиг 25 лет. В Москве, по данным bnMap.pro, 58% заёмщиков берут кредит на максимальные 30 лет. Выбор срока во многом зависит и от возраста. Среди участников исследования от 18 до 25 лет максимальный срок выбрали бы 59%. А среди 36–45-летних больше половины, 52%, наоборот, хотят закрыть ипотеку досрочно», — рассказала она.
Готовность растянуть кредит связана и с отношением к первому взносу. По словам эксперта, три четверти сторонников длинной ипотеки вообще не готовы копить на первый взнос. Среди тех, кто планирует гасить кредит досрочно, таких заметно меньше — 56%.
«По данным поиска Яндекса по финансам, в III квартале 2026 года при поиске ипотеки пользователи в среднем закладывали срок кредита 19,7 года — более чем на пять лет короче реально выданной ипотеки. При сравнении вариантов покупатель проверяет, насколько посильной будет ипотека, и считает её на тот срок, за который рассчитывает расплатиться. В банке же он выбирает не срок, а размер платежа — и длинный договор становится способом этот платёж снизить, оставив досрочное погашение на будущее», - добавила она.
По регионам разброс около года: дольше всего кредит планируют выплачивать в Татарстане (20,3 года), Башкортостане и Краснодарском крае (по 20,1 года), быстрее всего — в Челябинской области (19,3 года), Самарской области и Красноярском крае (по 19,4 года). Показательнее всего Москва. Столица — лидер по готовности взять ипотеку на максимальный срок. В реальных сделках почти шесть заёмщиков из десяти берут кредит на 30 лет. А при сравнении вариантов в Поиске москвичи рассматривают 19,9 года — лишь немногим выше среднего по стране. Разрыв между расчётом и подписанным договором здесь максимальный.
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