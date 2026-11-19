«По данным ЦБ, в июне 2026 года средний срок выданной ипотеки достиг 25 лет. В Москве, по данным bnMap.pro, 58% заёмщиков берут кредит на максимальные 30 лет. Выбор срока во многом зависит и от возраста. Среди участников исследования от 18 до 25 лет максимальный срок выбрали бы 59%. А среди 36–45-летних больше половины, 52%, наоборот, хотят закрыть ипотеку досрочно», — рассказала она.

Готовность растянуть кредит связана и с отношением к первому взносу. По словам эксперта, три четверти сторонников длинной ипотеки вообще не готовы копить на первый взнос. Среди тех, кто планирует гасить кредит досрочно, таких заметно меньше — 56%.

«По данным поиска Яндекса по финансам, в III квартале 2026 года при поиске ипотеки пользователи в среднем закладывали срок кредита 19,7 года — более чем на пять лет короче реально выданной ипотеки. При сравнении вариантов покупатель проверяет, насколько посильной будет ипотека, и считает её на тот срок, за который рассчитывает расплатиться. В банке же он выбирает не срок, а размер платежа — и длинный договор становится способом этот платёж снизить, оставив досрочное погашение на будущее», - добавила она.

По регионам разброс около года: дольше всего кредит планируют выплачивать в Татарстане (20,3 года), Башкортостане и Краснодарском крае (по 20,1 года), быстрее всего — в Челябинской области (19,3 года), Самарской области и Красноярском крае (по 19,4 года). Показательнее всего Москва. Столица — лидер по готовности взять ипотеку на максимальный срок. В реальных сделках почти шесть заёмщиков из десяти берут кредит на 30 лет. А при сравнении вариантов в Поиске москвичи рассматривают 19,9 года — лишь немногим выше среднего по стране. Разрыв между расчётом и подписанным договором здесь максимальный.

