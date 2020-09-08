Омские врачи назвали поставленный Навальному в Германии диагноз «фантастикой»

Напомним, Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Омские врачи, проведя ряд исследований, назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, однако ядов в крови и моче Навального найдено не было. Позже оппозиционер был доставлен в клинику в Германии. В минувшую среду правительство ФРГ, ссылаясь на военных медиков, завило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок», напоминает Ura.ru.

Накануне берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС отреагирует на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным после того, как получит разъяснения от России. Как сообщило агентство dpa со ссылкой на участников заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге, Меркель призвала прислушаться к тому, что говорят партнеры Берлина по ЕС. По ее словам, после получения ответа из Москвы последует общая реакция Брюсселя.

