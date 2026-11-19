«Я предпочитаю думать в более оптимистичном ключе. Считаю, что на ближайший период, может быть, до середины 2027 года, мы все-таки должны видеть хотя бы минимальное, но снижение ставки. И соответственно, инфляция будет, конечно, стремиться к плановым показателям. Но вопрос здесь более широкого характера. Сегодняшняя инфляция может иметь различные параметры, чтобы в целом по экономике мы видели, что реальный рост зарплаты превышает инфляционный показатель. Это мне видится очень важным. И в такой ситуации смысла повышать ставку я не вижу», – сказал Кирьянов.

Депутат объяснил, на чем строится его позиция по данному вопросу.

«Банк России может быть предельно консервативным в своих прогнозах, но мы исходим из того, что сегодня мы перезапускаем инвестиционный цикл, сегодня мы имеем прогноз по росту экономики на ближайшую трехлетку, и исходя из этого принимаем трехлетний бюджет. Поэтому пессимистичный сценарий я не буду рассматривать. Ставка должна снижаться», – добавил парламентарий.

Ранее, как сообщала НСН, глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала ставку на уровне 14% оправданной оправдана с точки зрения интересов жителей страны и бизнеса.

