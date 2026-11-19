Депутат Кирьянов исключил повышение ключевой ставки в России в ближайшие полгода
До середины 2027 года стоит рассчитывать хотя бы на минимальное, но снижение ключевой ставки, сказал НСН Артем Кирьянов.
По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, которое он озвучил НСН, по меньшей мере до середины следующего года не стоит ждать повышения ключевой ставки от Центробанка.
Советник главы Банка России Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии регулятора допустил повышение ключевой ставки, если инфляция не замедлится, передает ТАСС. По его словам, ЦБ рассчитывает на нормализацию ситуации и восстановление производственных мощностей в течение года, однако при неблагоприятном сценарии возникнут дополнительные проинфляционные риски, что может вынудить регулятора перейти к более жесткой денежно-кредитной политике. По мнению Кирьянова, пессимистичного сценария произойти не должно.
«Я предпочитаю думать в более оптимистичном ключе. Считаю, что на ближайший период, может быть, до середины 2027 года, мы все-таки должны видеть хотя бы минимальное, но снижение ставки. И соответственно, инфляция будет, конечно, стремиться к плановым показателям. Но вопрос здесь более широкого характера. Сегодняшняя инфляция может иметь различные параметры, чтобы в целом по экономике мы видели, что реальный рост зарплаты превышает инфляционный показатель. Это мне видится очень важным. И в такой ситуации смысла повышать ставку я не вижу», – сказал Кирьянов.
Депутат объяснил, на чем строится его позиция по данному вопросу.
«Банк России может быть предельно консервативным в своих прогнозах, но мы исходим из того, что сегодня мы перезапускаем инвестиционный цикл, сегодня мы имеем прогноз по росту экономики на ближайшую трехлетку, и исходя из этого принимаем трехлетний бюджет. Поэтому пессимистичный сценарий я не буду рассматривать. Ставка должна снижаться», – добавил парламентарий.
Ранее, как сообщала НСН, глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала ставку на уровне 14% оправданной оправдана с точки зрения интересов жителей страны и бизнеса.
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