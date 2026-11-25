Три часа и пауза: Как не «убить» игровую консоль новой GTA VI
Любая бытовая техника требует бережного обращения, но есть стандартные правила, заявил НСН Михаил Пименов.
В видеоигры не стоит играть сутками без перерыва, а также хранить консоли в местах без достаточной вентиляции, иначе это повлияет на их работу, рассказал НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.
Геймеры начали делиться в социальных сетях кадрами, как во время игры в GTA VI консоли выходят из строя. По словам специалистов, видеоигра потребляет слишком много энергии: в активных сценах оно достигает 274 Вт, что до 52% больше, чем в других играх. При этом блок питания PS5 рассчитан на мощность до 350 Вт, но система охлаждения некоторых консолей не справляется с такой нагрузкой. Пименова удивили такие сообщения.
«Я про это впервые слышу, и обычно, когда игра выходит на консоли, то ее делают именно под нее, учитывая специфику. Я с таким лично не сталкивался, и даже видел трансляции, где люди играли 100 часов подряд, и ничего у них не сгорело. Но есть стандартные советы: не стоит перегревать консоль и заставлять ее работать неделю без перебоя. Стоит делать паузы хотя бы после трех часов игры, но не оставлять включенной сутки напролет или несколько дней подряд. Тогда можно столкнуться с негативными последствиями, как и с любой бытовой техникой. Еще может быть у людей консоли могут стоять в каких-то замкнутых местах, где воздух не выходит нормально, и не происходит вентиляции или охлаждения в каком-то адекватном виде. То есть, вы положили ее внутрь тумбочки, а там подача воздуха ограничена. Также нельзя перекрывать зазоры PS5 — через них работают ее кулеры», — отметил он.
Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко объяснил НСН, почему в России не появится свой аналог GTA VI.
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