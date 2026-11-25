В видеоигры не стоит играть сутками без перерыва, а также хранить консоли в местах без достаточной вентиляции, иначе это повлияет на их работу, рассказал НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.

Геймеры начали делиться в социальных сетях кадрами, как во время игры в GTA VI консоли выходят из строя. По словам специалистов, видеоигра потребляет слишком много энергии: в активных сценах оно достигает 274 Вт, что до 52% больше, чем в других играх. При этом блок питания PS5 рассчитан на мощность до 350 Вт, но система охлаждения некоторых консолей не справляется с такой нагрузкой. Пименова удивили такие сообщения.