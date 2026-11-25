Губернатор Мурманской области Чибис проведет Новый год в СИЗО
Мещанский районный суд Москвы отправил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в СИЗО. Об этом сообщает «Коммерсант».
Чиновнику предъявили обвинение в растрате и получении взятки. Чибис свою вину не признал. Защита губернатора просила суд о домашнем аресте, однако ему назначили меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 января.
По данным МВД РФ, речь идет о хищении средств регионального Минстроя в размере более 39 млн рублей, растрате более миллиарда рублей бюджетных средств, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, а также незаконных валютных операциях.
Ранее супруга губернатора Евгения Чибис в своих соцсетях назвала нелепой ситуацию с задержанием её мужа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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