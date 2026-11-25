Еврокомиссия предложила запретить визы действующим и бывшим военным ВС РФ
Еврокомиссия предложила запретить выдачу туристических виз в Европу всем бывшим и действующим российским военнослужащим. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
«Еврокомиссия в рамках 22-го пакета санкций предложила запретить въезд в Европу всем, кто служит или служил в Вооруженных силах России», — указала глава ведомства.
По словам фон дер Ляйен, россияне, которые якобы принимали участие в боевых действиях на Украине, «представляют потенциальный риск для безопасности» в Европе. Глава ЕК считает, что таким гражданам нельзя позволять свободно перемещаться по странам Евросоюза как туристам.
Ранее Дания предложила странам ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам и отказаться от признания паспортов РФ старого образца.
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