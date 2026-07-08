«Дырявое ведро»: Военэксперт Матвийчук заявил об уязвимости ПВО Украины

Возможности сбивать российские баллистические ракеты у Украины в настоящее время нет. Об этом «Ленте.ру» заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

ПВО РФ за сутки уничтожили 903 украинских БПЛА

По его словам, имеющиеся в распоряжении украинской армии ракеты Patriot «старой модификации».

«Как мы говорим, просроченные. То есть Украина сегодня полностью дырявое ведро для наших ракет», — заключил он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь с 7 на 8 июля российкая армия поразила предприятие компании «Самсунг-Украина», где производили и хранили комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», сообщает Ura.ru.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаБаллистическая РакетаПВОВооруженные Силы РФ

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