По его словам, имеющиеся в распоряжении украинской армии ракеты Patriot «старой модификации».

«Как мы говорим, просроченные. То есть Украина сегодня полностью дырявое ведро для наших ракет», — заключил он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь с 7 на 8 июля российкая армия поразила предприятие компании «Самсунг-Украина», где производили и хранили комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», сообщает Ura.ru.