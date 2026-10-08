В России перестали открываться сайты РИА Новости и других СМИ

В частности, пользователи жалуются на проблемы с загрузкой сайтов РБК, «Ведомостей», РИА Новости, «Интерфакса», «Коммерсанта» и «Вестей».

Кроме того, россияне фиксируют сбои в работе других российских сервисов, в том числе ЦИАН, «Яндекс», Avito, IVI и «МегаФон».

Ранее пожар произошел в дата-центре «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области. В компании сообщили, что из-за инцидента часть сервисов может быть недоступна для пользователей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».