В России перестали открываться сайты РИА Новости и других СМИ
В России перестали открываться сайты ряда СМИ. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».
В частности, пользователи жалуются на проблемы с загрузкой сайтов РБК, «Ведомостей», РИА Новости, «Интерфакса», «Коммерсанта» и «Вестей».
Кроме того, россияне фиксируют сбои в работе других российских сервисов, в том числе ЦИАН, «Яндекс», Avito, IVI и «МегаФон».
Ранее пожар произошел в дата-центре «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области. В компании сообщили, что из-за инцидента часть сервисов может быть недоступна для пользователей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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