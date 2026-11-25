В МВД объяснили правила предъявления водительских документов в «Максе»
Для предъявления автоинспекторам водительского удостоверения и СТС в цифровом формате автовладельцы могут сгенерировать QR-код в мессенджере «Макс». Об этом рассказали в МВД РФ.
В ведомстве напомнили, что юридически эта возможность появилась в поправках к ПДД ещё в конце августа.
«Если в «Максе» предъявить права и СТС по каким-то причинам не получается, то обязанность предъявлять бумажные документы сохраняется», - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что данный сервис работает только при наличии мобильного интернета. Поэтому водителям рекомендуется иметь при себе необходимые документы в бумажном виде.
Ранее в Минтруде РФ предложили использовать цифровое удостоверение в «Максе» для получения пенсии в отделениях Почты России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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