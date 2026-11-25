В ведомстве напомнили, что юридически эта возможность появилась в поправках к ПДД ещё в конце августа.

«Если в «Максе» предъявить права и СТС по каким-то причинам не получается, то обязанность предъявлять бумажные документы сохраняется», - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что данный сервис работает только при наличии мобильного интернета. Поэтому водителям рекомендуется иметь при себе необходимые документы в бумажном виде.

Ранее в Минтруде РФ предложили использовать цифровое удостоверение в «Максе» для получения пенсии в отделениях Почты России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

