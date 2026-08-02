Россия и Украина обменялись ударами по маркетплейсам

Несколькими днями ранее возгорание произошло на логистическом объекте WB в Волгограде. До этого в пресс-службе компании сообщили, что в Рязани эвакуировали логистический объект фирмы. ВСУ уже совершили десятки атак на объекты маркетплейса в России.

Однако глава RWB Татьяна Ким подчеркнула, что Wildberries успешно отражает большинство атак ВСУ благодаря ежедневному усилению систем обороны. Она добавила, что, несмотря на постоянное наращивание огневой мощи, предприятиям удается защищать инфраструктуру. По словам Ким, для оперативной локализации возгораний и сохранения товаров на складах работают современные системы пожаротушения и специализированные бригады.