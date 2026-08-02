Россия и Украина обменялись ударами по маркетплейсам
По данным СМИ, ВС РФ атаковали объекты украинского интернет-магазина Rozetka, а ВСУ вновь ударили по Wildberries.
Украинские военные продолжают атаковать объекты крупного российского маркетплейса Wildberries. В этот раз пострадал склад компании в Самарской области. Несколько дней назад загорелся логистический центр WB в Волгограде. Накануне ВС РФ ударили по объектам украинского интернет-магазина и маркетплейса Rozetka в окрестностях Киева.
НОВАЯ АТАКА НА WB
2 августа украинские беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Самарской области. Согласно предварительной информации, при ударе работники склада не пострадали.
«Из-за атаки на логистическом объекте компании возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», - говорится в Telegram-канале пресс-службы Wildberries и Russ (RWB).
В организации уведомили о перестройке логистических цепочек. Отмечается, что прием поставок и отгрузка товаров выполняются на других объектах маркетплейса.
Несколькими днями ранее возгорание произошло на логистическом объекте WB в Волгограде. До этого в пресс-службе компании сообщили, что в Рязани эвакуировали логистический объект фирмы. ВСУ уже совершили десятки атак на объекты маркетплейса в России.
Однако глава RWB Татьяна Ким подчеркнула, что Wildberries успешно отражает большинство атак ВСУ благодаря ежедневному усилению систем обороны. Она добавила, что, несмотря на постоянное наращивание огневой мощи, предприятиям удается защищать инфраструктуру. По словам Ким, для оперативной локализации возгораний и сохранения товаров на складах работают современные системы пожаротушения и специализированные бригады.
В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на логистические комплексы.
«Второе — помощь поставщикам и особенно производителям в возобновлении деятельности. Третье — системные меры, направленные на повышение устойчивости поставок, увеличение товарных запасов, а также на рост гибкости и оперативности доставки», - заметил министр.
АТАКА ВС РФ
На фоне ударов ВСУ по объектам Wildberries в России, ВС РФ накануне атаковали логистические объекты крупнейшего украинского интернет-магазина Rozetka в окрестностях Киева. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что склады фирмы в Броварах Киевской области были поражены «Геранями».
Rozetka — это крупнейший украинский интернет-магазин и маркетплейс электроники. По информации источника, в результате удара была уничтожена часть логистической техники и серьезно повреждены складские помещения.
В публикации канала размещены снимки разбитых грузовиков. В Министерстве обороны России эту информацию на момент написания материала не комментировали.
В ведомстве заверяют, что в целом ВС РФ в ответ на атаки ВСУ, в том числе по гражданским объектам, наносят удары по военным целям на Украине. Например, по данным МО, ночью 2 августа российские военные высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами в порту «Одесса» поразили резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ.
Отмечается, что в порту «Николаев» ВС РФ уничтожили морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, а в Черном море в восьми километрах восточнее Затока — «сухогруз», перевозивший военное имущество.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в интервью НСН рассказал, что Wildberries перестраивает логистику на фоне атак БПЛА, но не все товары можно быстро «переместить», а некоторые партнеры не готовы рисковать в этом случае.
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