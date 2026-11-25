Хуснуллин заявил о катастрофической нехватке строителей в России
25 ноября 202614:13
Алексей Филимонов
В России в настоящее время катастрофически не хватает строителей. Как сообщает RT, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В ходе правительственного часе в Госдуме он указал, что производительность труда необходимо поднять на 22,8%.
«Это непростая задача», – подчеркнул вице-премьер.
Ранее Хуснуллин заявил, что в 2026 году объем ввода в эксплуатацию жилья в России составит около 100 млн квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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