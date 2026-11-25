В следующем году россиянам не стоит ждать снижения цен на жильё в новостройках, а чтобы купить квартиру с выгодой – нужно находиться в тренде политико-экономических новостей, сказала НСН президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил РБК, что цены на новостройки в следующем году вырастут в пределах инфляции, а объёмы ввода жилья сохранятся на текущем уровне. В этом году из-за ужесточения условий семейной ипотеки первичное жильё подорожало на 5% вместо ожидавшихся 10–15%. По прогнозу Мутко, новый всплеск цен и спроса возможен только при падении ставок по ипотеке до 5–7%, для чего должна серьезно снизиться ключевая ставка. Но в ЦБ ожидают, что в следующем году она удержится в диапазоне 12,5–13,5%. Радченко согласна с тем, что ожидать падения цен на жильё в новостройках в 2027 году не стоит, а также объяснила, почему повышенного спроса на массовое жильё тоже не предвидится.