Вне фазы Луны: Почему эконом-жилье не будет пользоваться спросом в 2027 году
Цены на жилье в 2027 году в России не останутся прежними, и точно не снизятся, заявила НСН Ирина Радченко.
В следующем году россиянам не стоит ждать снижения цен на жильё в новостройках, а чтобы купить квартиру с выгодой – нужно находиться в тренде политико-экономических новостей, сказала НСН президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил РБК, что цены на новостройки в следующем году вырастут в пределах инфляции, а объёмы ввода жилья сохранятся на текущем уровне. В этом году из-за ужесточения условий семейной ипотеки первичное жильё подорожало на 5% вместо ожидавшихся 10–15%. По прогнозу Мутко, новый всплеск цен и спроса возможен только при падении ставок по ипотеке до 5–7%, для чего должна серьезно снизиться ключевая ставка. Но в ЦБ ожидают, что в следующем году она удержится в диапазоне 12,5–13,5%. Радченко согласна с тем, что ожидать падения цен на жильё в новостройках в 2027 году не стоит, а также объяснила, почему повышенного спроса на массовое жильё тоже не предвидится.
«Спросом будет пользоваться то же, что и последние два года, когда отменили льготную ипотеку, оставив её сначала для семей, а потом и только для многодетных семей. Поэтому эконом-жильё, или, как его сейчас называют, жильё повышенной комфортности, скорее всего, не будет пользоваться большим спросом из-за ограничений по ипотеке. Рыночную ипотеку большинство покупателей не тянет, а льготную государство раздавать всем подряд, и даже семьям с одним ребенком, не будет. Какое будет? Бизнес-класс и элитное, которым ипотека не нужна. Люди будут вкладываться, и там возможен более серьёзный рост. Но это почти всегда точечные проекты. Причем тенденция не новая, она уже сформировалась и на следующий год продолжится», – поделилась Радченко.
Эксперт также рассказала, что времени года, когда лучше всего выбирать жильё для покупки, не существует.
«Не знаю, откуда взялась такая идея, что это надо связывать с фазой Луны, ретроградным Меркурием или временем года. К рынку недвижимости на данном этапе это не имеет вообще никакого отношения. Если мы говорим про выгоду, то тут все зависит от политических и экономических факторов. Смотрите за инфляцией, на ставку ЦБ – это сейчас главный триггер, а также за постановлениями правительства и решениями депутатов. Они могут качнуть рынок в одну либо другую сторону очень серьёзно. Нужно быть в тренде политико-экономических новостей, а не огородных, сезонных и прочего. Это не про время года», – добавила Радченко.
Ранее экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов рассказал НСН, кому поможет отказ от льготной ипотеки.
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