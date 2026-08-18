ПОВРЕЖДЕНИЯ



Обломки беспилотников ранили жителей столичного региона. В Раменском округе в результате падения обломков на частный дом пострадала 10-летняя девочка, она была госпитализирована с осколочными ранениями. В Коломне пострадал 27-летний мужчина, а в Богородском округе ранена женщина. Там же атакован склад Wildberries в районе «Атлант-парка». Компания подтвердила эту информацию, но сообщила, что повреждения оказались незначительными.



В городских округах Орехово-Зуево и Ликино-Дулево пять тысяч потребителей и 46 социально-значимых объекта столкнулись с отключением энергии. Оно произошло из-за повреждения электросетевого оборудования, сообщили в АО «Мособлэнерго».

Ночью в Москве также остановили работу аэропортов Внуково, Жуковского и частично ограничивали работу Шереметьево. Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с «соответствующими органами», сообщили в Росавиации.



Между тем, прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА.