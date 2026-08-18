По домам и складам: Москва отбила одну из самых массовых атак дронов
Более 700 дронов атаковали столичный регион в ночь с понедельника на вторник, есть раненые, но критических повреждений нет.
В сторону Москвы с вечера 17 августа летело 620 дронов, а более 180 беспилотников были сбиты в Московской области. Такие данные привели мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Эта атака на столицу стала одной из самых массированных с начала года. Всего за ночь силами ПВО был перехвачен и уничтожен 791 украинский БПЛА в разных регионах России, информирует Министерство обороны РФ.
ПОВРЕЖДЕНИЯ
Обломки беспилотников ранили жителей столичного региона. В Раменском округе в результате падения обломков на частный дом пострадала 10-летняя девочка, она была госпитализирована с осколочными ранениями. В Коломне пострадал 27-летний мужчина, а в Богородском округе ранена женщина. Там же атакован склад Wildberries в районе «Атлант-парка». Компания подтвердила эту информацию, но сообщила, что повреждения оказались незначительными.
В городских округах Орехово-Зуево и Ликино-Дулево пять тысяч потребителей и 46 социально-значимых объекта столкнулись с отключением энергии. Оно произошло из-за повреждения электросетевого оборудования, сообщили в АО «Мособлэнерго».
Ночью в Москве также остановили работу аэропортов Внуково, Жуковского и частично ограничивали работу Шереметьево. Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с «соответствующими органами», сообщили в Росавиации.
Между тем, прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА.
В последнее время атаки на Москву становятся боеле массовыми. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что Московская область подверглась беспрецедентной атаке беспилотников на прошлой неделе - в частности, 15-16 августа. Тогда были сбиты не менее 209 дронов. Мирошник также добавил, что ВСУ намерено били по российским больницам и машинам скорой помощи. Его слова приводят РИА Новости.
НЕ ТОЛЬКО МОСКВА
В Рязанской области три человека пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Двое из них госпитализированы, сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram. По его словам, в ночь на 18 августа над Рязанской областью сбиты девять украинских дронов. Повреждения получили три частных дома в Рязанском округе. На местах работают экстренные службы.
В Запорожье один человек погиб, ещё 15 пострадали в результате атаки украинского БПЛА у остановки общественного транспорта в Энергодаре. Люди ждали автобус, чтобы доехать до работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
В Белгородской области 20 человек были ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, 13 из них остаются в больницах, сообщил врио губернатора Александр Шуваев на своей странице в «МАКС».
80 беспилотников также попытались атаковать Ростовскую область, но были уничтожены. Повреждений и пострадавших на данный момент нет, подтвердил глава субъекта Юрий Слюсарь.
НЕ ТОЛЬКО ДРОНЫ
Россия перехватывает украинские крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», применяемые для ударов по ее территории. Такую информацию опубликовало немецкое издание Focus. В публикации утверждается, что не менее 10 таких ракет были сбиты российским ПВО. По данным журналистов, они пытались атаковать цели в Тюменской области.
8 августа российская армия поразила в Киеве предприятие по производству комплектующих для крылатых ракет FP-5 «Фламинго». На объекте также хранились компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей.
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