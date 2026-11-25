Песков ответил на вопрос журналистов о потерях России на СВО
Обнародовать данные о потерях в рамках специальной военной операции на Украине может только Министерство обороны России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о потерях России во время СВО.
«Единственное, кто может официально оглашать данные о потерях, это Министерство обороны Российской Федерации», - подчеркнул Песков.
Он призвал не принимать во внимание какие-либо другие данные.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет достигнуть целей СВО мирными средствами, однако готова использовать и военную мощь.
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