«Яндекс» сообщил об инциденте в дата-центре в Сасово
Неуточненный инцидент, затронувший часть инфраструктуры, произошел в дата-центре «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Сейчас ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет. Команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов», - отметили в организации.
«Яндекс» подчеркивает, что основные сервисы продолжают работать штатно.
В то же время мониторинговые сервисы фиксируют всплеск числа жалоб на недоступность сервисов компании. По данным портала Detector404, пользователи сообщают о проблемах с поисковиком, переводами, оплатой заказов и облачными сервисами. При этом на портале «Сбой.рф» появились жалобы на неработающие приложение и веб-версию.
Ранее «Яндекс» сообщил о грядущем запуске мобильного виртуального оператора «Яндекс Сим» с искусственным интеллектом, пишет 360.ru.
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