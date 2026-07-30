ВЫПЛАТЫ СЕЛЛЕРАМ И СТРАХОВКА

По данным на 28 июля, после ущерба от атак ВСУ компания Wildberries выплатила сотрудникам более 40 млн рублей, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее Татьяна Ким заявляла, что семьи погибших сотрудников из-за налетов БПЛА на склады получат по 2 млн рублей, а пострадавшие в тяжелом состоянии — по 1 млн. Также компания оказывает психологическую помощь своим сотрудникам — работа профильных служб ведется круглосуточно.

О том, как можно защитить грузы на складах маркетплейсов, говорили НСН во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Там отметили, что либо площадка сама добровольно страхует находящиеся у нее товары селлеров, либо продавцы лично покупают полис напрямую у страховой компании.

В свою очередь президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков отметил в беседе с НСН, что пострадавшим от атак украинцев продавцам маркетплейсов стоит внимательно изучать оферту, не предпринимать никаких действий без консультации с юристом и самостоятельно страховать свои товары.

Напомним, что стандартные полисы страхования для складов Wildberries не покрывают риски от ударов дронов и требуют отдельного включения с дополнительными лимитами, говорила Ким. Тем временем спрос на страховку предприятий на случай атаки беспилотников с 2024 года вырос в несколько раз, по словам гендиректора «Росгосстраха» Максима Шепелева.

Как отметил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), председатель правления фонда «Институт современного развития» (ИНСОР) Игорь Юргенс в разговоре с НСН, крупные страховые компании готовы включать в полис риски от ударов БПЛА, но это будет дорого стоить. К тому же многие владельцы промышленных объектов сами не будут готовы платить так много.

«Сейчас на фоне участившихся атак дронов такое покрытие входит в целый ряд полисов. На складских помещениях, особенно большого масштаба, полис разбивается на несколько более мелких полисов, которые охватывают отдельно потребителя, продавцов и так далее. Комплекс в целом зачастую не страхуется», — уточнил он.

По его словам, выработать системное решение не получится, все будет высчитываться индивидуально в каждом случае.

«Есть объекты, которые даже защищены зенитными установками. Есть объекты, которые подходят к защите иначе, сильно не беспокоятся о собственной безопасности. Поэтому страховщик, когда направляет людей для осмотра объекта, все это оценивает, рассчитывается цена. Крупнейшие компании готовы брать на себя этот риск и страховать…», — рассказал он.

При этом Юргенс добавил, что весь вопрос заключается только в цене, так как она за такой вид страхования будет настолько существенной, что владелец иногда пытается уйти от максимальной суммы, экономя на полисе.



