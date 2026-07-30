Теперь Пенза: Wildberries снова страдает от налетов и ищет спасения в Казахстане
Прилеты по объектам Wildberries не прекращаются, в связи с чем руководство маркетплейса сообщило, что начало строить склады в одной из ближайших стран СНГ.
Украинцы продолжают атаковать склады Wildberries. На этот раз после прилета БПЛА загорелся объект маркетплейса в Пензе. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. При этом пострадал один человек. Также загорелся логистический объект Wildberries в Сарапуле - тоже из-за атаки, причем повторной (до этого по складу в Сарапуле прилетело 27 июля). Сегодня пострадавших, по предварительным данным, там нет.
Напомним, что ранее, 25 июля, Wildberries эвакуировал персонал на логистическом объекте в Екатеринбурге также из-за атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщали в пресс-службе RWB. Склад временно приостановил работу.
На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейса основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким заявила об оперативной перестройке логистической сети компании.
СПАСУТСЯ В КАЗАХСТАНЕ?
Так, атакам уже подверглись склады онлайн-площадки в Рязани, в Котовске Тамбовской области, в Электростали, в Шушарах и Уткиной Заводи в Ленобласти, в Симферополе, в Невинномысске и Краснодаре. При этом в Котовске и Электростали в результате атаки на склады погибли 8 человек, а 86 получили ранения.
Отмечается, что сейчас Wildberries задействует тысячи сортировочных центров по всей России. Платформа перенаправляет товарные потоки, чтобы сохранить качество работы сервиса и сократить сроки доставки.
Также маркетплейс стал искать вакантные логистические площади на территории Казахстана, пишет «Коммерсантъ». По данным источников издания, онлайн-площадка намерена арендовать около 100 тыс. кв. метров площадей. По другим сведениям, ретейлер готов забрать все доступные объекты в стране, чтобы обезопасить мощности от ударов БПЛА.
В пресс-службе Wildberries подтвердили, что ведут плановую работу по строительству логистических центров в странах присутствия. Так, сейчас строится склад в Алматы площадью более 100 тысяч квадратных метров, а также объект в Астане. Его ввод намечен на 2027 год, а площадь составит 160 тыс. квадратных метров.
При этом, как пишет информагентство, найти площади под склады в Казахстане оказалось не так просто, так как арендная ставка в республике уже сравнима с московской, а вакантные склады разбросаны по городам.
При этом в министерстве торговли и интеграции Казахстана заявили, что им не поступало официальных обращений от компании Wildberries о размещении дополнительных складских мощностей. Такое сообщение было опубликовано в Telegram-канале ведомства. Там также указали, что могут рассмотреть предоставление площадок компании только с учетом национальных интересов и возможностей для местных предпринимателей.
ВЫПЛАТЫ СЕЛЛЕРАМ И СТРАХОВКА
По данным на 28 июля, после ущерба от атак ВСУ компания Wildberries выплатила сотрудникам более 40 млн рублей, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Ранее Татьяна Ким заявляла, что семьи погибших сотрудников из-за налетов БПЛА на склады получат по 2 млн рублей, а пострадавшие в тяжелом состоянии — по 1 млн. Также компания оказывает психологическую помощь своим сотрудникам — работа профильных служб ведется круглосуточно.
О том, как можно защитить грузы на складах маркетплейсов, говорили НСН во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Там отметили, что либо площадка сама добровольно страхует находящиеся у нее товары селлеров, либо продавцы лично покупают полис напрямую у страховой компании.
В свою очередь президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков отметил в беседе с НСН, что пострадавшим от атак украинцев продавцам маркетплейсов стоит внимательно изучать оферту, не предпринимать никаких действий без консультации с юристом и самостоятельно страховать свои товары.
Напомним, что стандартные полисы страхования для складов Wildberries не покрывают риски от ударов дронов и требуют отдельного включения с дополнительными лимитами, говорила Ким. Тем временем спрос на страховку предприятий на случай атаки беспилотников с 2024 года вырос в несколько раз, по словам гендиректора «Росгосстраха» Максима Шепелева.
Как отметил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), председатель правления фонда «Институт современного развития» (ИНСОР) Игорь Юргенс в разговоре с НСН, крупные страховые компании готовы включать в полис риски от ударов БПЛА, но это будет дорого стоить. К тому же многие владельцы промышленных объектов сами не будут готовы платить так много.
«Сейчас на фоне участившихся атак дронов такое покрытие входит в целый ряд полисов. На складских помещениях, особенно большого масштаба, полис разбивается на несколько более мелких полисов, которые охватывают отдельно потребителя, продавцов и так далее. Комплекс в целом зачастую не страхуется», — уточнил он.
По его словам, выработать системное решение не получится, все будет высчитываться индивидуально в каждом случае.
«Есть объекты, которые даже защищены зенитными установками. Есть объекты, которые подходят к защите иначе, сильно не беспокоятся о собственной безопасности. Поэтому страховщик, когда направляет людей для осмотра объекта, все это оценивает, рассчитывается цена. Крупнейшие компании готовы брать на себя этот риск и страховать…», — рассказал он.
При этом Юргенс добавил, что весь вопрос заключается только в цене, так как она за такой вид страхования будет настолько существенной, что владелец иногда пытается уйти от максимальной суммы, экономя на полисе.
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