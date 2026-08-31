Разрешение на использование спутников Starlink для ударов ВСУ вглубь России станет большой проблемой для страны, технические средства противодействия уже разработаны, но их придется запустить в массовое производство, что потребует дополнительных инвестиций со стороны государства, заявил НСН основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что основатель SpaceX Илон Маск не против использования спутниковых систем Starlink для ударов ВСУ вглубь России. Об этом он заявил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову. По словам источников издания, Маск отметил, что финальное решение по вопросу Starlink остается за Белым домом. Компания SpaceX может открыть ВСУ большой объем новых технических возможностей, подчеркнул Кондратьев.

«В данный момент спутники Starlink над территорией РФ летают, но они отключены. Их невозможно использовать ни для военных, ни для гражданских нужд. Включить систему можно как для всех, так и только для ВСУ – только номера терминалов, которые будут прописаны в «белых списках». В этом случае у ВСУ появится высокоскоростной, высококлассный, широкополосный канал связи и управление беспилотниками. ВСУ смогут напрямую, с очень хорошим качеством получать с камер любого БПЛА, который будет лететь над территорией РФ, высококачественную картинку и вмешиваться в его управление на любом этапе полета. Соответственно у украинских военных появятся дополнительные возможности по управлению БПЛА, вылет в районы, где предположительно могут находиться критические цели: гражданские или военные замаскированные элементы, в том числе системы ПВО. Искать их в этих районах и пытаться поражать», - пояснил специалист по беспилотной авиации.

Включение спутниковых систем Starlink над территорией России станет большой проблемой для страны, подчеркнул Кондратьев. По его словам, системы противодействия уже разработаны, но потребуется их массовое производство и использование на только в зоне СВО.