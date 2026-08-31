«Подавлять секретным способом»: Чем грозит включение спутников Starlink над Россией
Системы откроют ВСУ большой объем новых технических возможностей для ударов вглубь России, но Москва уже разработала способы противодействия, заявил НСН специалист по БПЛА Максим Кондратьев.
Разрешение на использование спутников Starlink для ударов ВСУ вглубь России станет большой проблемой для страны, технические средства противодействия уже разработаны, но их придется запустить в массовое производство, что потребует дополнительных инвестиций со стороны государства, заявил НСН основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что основатель SpaceX Илон Маск не против использования спутниковых систем Starlink для ударов ВСУ вглубь России. Об этом он заявил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову. По словам источников издания, Маск отметил, что финальное решение по вопросу Starlink остается за Белым домом. Компания SpaceX может открыть ВСУ большой объем новых технических возможностей, подчеркнул Кондратьев.
«В данный момент спутники Starlink над территорией РФ летают, но они отключены. Их невозможно использовать ни для военных, ни для гражданских нужд. Включить систему можно как для всех, так и только для ВСУ – только номера терминалов, которые будут прописаны в «белых списках». В этом случае у ВСУ появится высокоскоростной, высококлассный, широкополосный канал связи и управление беспилотниками. ВСУ смогут напрямую, с очень хорошим качеством получать с камер любого БПЛА, который будет лететь над территорией РФ, высококачественную картинку и вмешиваться в его управление на любом этапе полета. Соответственно у украинских военных появятся дополнительные возможности по управлению БПЛА, вылет в районы, где предположительно могут находиться критические цели: гражданские или военные замаскированные элементы, в том числе системы ПВО. Искать их в этих районах и пытаться поражать», - пояснил специалист по беспилотной авиации.
Включение спутниковых систем Starlink над территорией России станет большой проблемой для страны, подчеркнул Кондратьев. По его словам, системы противодействия уже разработаны, но потребуется их массовое производство и использование на только в зоне СВО.
«Что касается средств противодействия БПЛА-камикадзе, которые летают глубоко над территорией России, то останутся классические средства противодействия: средства ПВО, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики и новые комплексы РЭБ (радиоэлектронной борьбы), которые подавляют спутники и которые появились только у России. Это секретное оборудование, мы очень мало что про него знаем. Но знаем из СМИ Украины и по цитатам военачальников ВСУ, что они испытывают проблемы с этой технологией в определенных зонах СВО, и о том, что у России появился новый комплекс РЭБ по подавлению систем Starlink в целых регионах. Такой сценарий развития ситуации ожидался, поэтому были разработаны средства противодействия. Но их выпуск придется масштабировать, потому что подавлять спутники Starlink нужно будет не только в зоне СВО, но и на территории России. Для этого потребуются новые инвестиции со стороны государства», - рассказал Кондратьев.
В России появится масштабная противодронная структура, однако для того, чтобы она начала показывать значительные результаты, потребуется не менее полугода, сказал ранее НСН Максим Кондратьев.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперты рассказали, куда ходят на экскурсии жители Москвы и Петербурга
- Лоза высмеял решение «Первого канала» сделать Дмитриенко наставником «Голоса»
- Каллас: В Средиземноморье взяли на абордаж танкер теневого флота РФ
- Названо число находящихся в Непале организованных российских туристов
- Ветеринар рассказал, как выбрать питомца из приюта
- Месси заявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
- Герой мема «Сафонов, оплатить» погиб на СВО
- «Подавлять секретным способом»: Чем грозит включение спутников Starlink над Россией
- В России допустили сохранение ключевой ставки на очередном заседании ЦБ
- Две тысячи случаев в год: Почему в России не боятся нападать на врачей