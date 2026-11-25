Песков: Борис Джонсон помешал остановить конфликт на Украине в 2022 году
25 ноября 202613:06
Алексей Филимонов
В Москве хорошо знают о деструктивной роли экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в украинском конфликте. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это тот человек, который помешал войне остановиться в 2022 году», - указал он.
Представитель Кремля добавил, что британский политик продолжает сохранять «свой далеко не мирный настрой».
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Бориса Джонсона представителем «шоу-бизнеса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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