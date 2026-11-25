В Кремле анонсировали встречу Путина с Токаевым
Президент РФ Владимир Путин вечером 25 ноября встретится в Кремле с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как пишет RT, об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Будет отдельная встреча... Президенты также пообедают вместе», - сообщил он.
Представитель Кремля добавил, что общение Путина и Токаева продолжится 26 ноября на форуме по искусственному интеллекту.
Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским прилететь в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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