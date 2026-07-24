«Атака на Питер!»: Wildberries пережил третью волну ударов ВСУ
Компания Wildberries приостановила работа логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводи, в Ленобласти атаковали еще и птицефабрику, а в Брянской – целью ВСУ стал свинокомплекс «Мираторга».
В ночь на пятницу, 24 июля, Россия пережила третью волну атак украинских беспилотников на логистические центры компании Wildberries. На этот раз в огне оказались объекты компании в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе. Вместе с тем WB уже начала выплаты «самым маленьким» предпринимателям.
ОТ ПИТЕРА ДО СИМФЕРОПОЛЯ
18 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Под ударом оказались Котовск и Электросталь, погибли семь человек, более 50 получили ранения. В ночь на 22 июля беспилотники атаковали логистические центры WB в Краснодаре и Невинномысске. Здесь также не обошлось без жертв, погиб один сотрудник. Сегодня ночью пришли сообщения об ударах по объектам еще в трех регионах России.
В 1:40 пресс-служба RWB (объединённая компания Wildberries & Russ) сообщила об эвакуации сортировочного центра компании в Симферополе. На момент выхода материала других подробностях инцидента в Крыму не сообщается.
Примерно в это же время губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил в регионе воздушную опасность. Около шести утра он сообщил, что над областью сбито 59 беспилотников и подвел итоги этой тревожной ночи.
«В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании «Вайлдберриз» в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало три человека, состояние средней тяжести (…) Также, в результате попадания БПЛА, зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в посёлке Синявино Кировского района», - отметил Дрозденко.
Около шести утра об атаке Санкт-Петербурга рассказал губернатор города Александр Беглов. По его словам, «удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе».
«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба - Санкт-Петербург) временно приостановлена. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», - сообщили в пресс-службе RWB.
Помимо складов Wildberries под удар на этой неделе попадали и сельхозобъекты. Так, губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил 21 июля, что ВСУ несколько суток интенсивно обстреливали свиноводческий комплекс «Мираторга» в Климовском районе. В пресс-службе холдинга подтвердили три «крупных атаки» и «существенный ущерб» на одном из объектов.
На этом фоне Минобороны России сообщило 22 июля о поражении логистического центра «Новой Почты», который использовался «для хранения грузов военного назначения». На этом фоне украинские и европейские СМИ гадают, является ли это «симметричным ответом» за удары по Wildberries.
Утром 25 июля в Минобороны РФ указали, что за ночь над территорией страны был сбит 571 украинский беспилотник.
«МАЛЕНЬКИЕ» И ИЗВЕСТНЫЕ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил после первой волны атак Wildberries, что правительство РФ находится на связи с компанией, попавшей в непростую ситуацию. При этом он опроверг звучащие в Киеве утверждения, что склады WB якобы используются для поставок товаров для российской армии.
Несколько громких заявлений на этот счет сделала и основательница Wildberries Татьяна Ким.
«Сегодня начинаем первые начисления селлерам, чьи товары пострадали в Электростали. В первую очередь нам важно поддержать самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей — их более 88 тысяч. В течение суток деньги появятся на балансе продавцов», - написала она в соцсетях вечером 22 июля, предупредив партнеров, что сейчас приоритет будет отдан «сборке покупательских заказов».
Вечером 23 июля в RWB сообщили о возобновлении работы складского комплекса в Котовске.
«Более 88 тыс. селлеров уже начали получать первые поддерживающие выплаты за поврежденные товары на складе в Электростали. Текущий транш получили в первую очередь представители малого бизнеса», - добавили в компании.
В числе пострадавших от атак оказались сразу несколько представителей шоу-бизнеса. Так, о потере большого количества товаров своего бьюти-бренда сообщил 23 июля лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Блогерша Валя Карнавал рассказала, что на складе сгорела часть товаров ее бренда одежды, а основательница Finn Flare Ксения Рясова сообщила о потерях на 100 млн рублей.
Вместе с тем несколько депутатов Госдумы обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить действия Wildberries, в одностороннем порядке изменившей условия договора с продавцами. Произошло это еще 7 июля, за 11 дней до первых атак. Тогда компания сняла с себя ответственность за неисполнение обязательств, отнеся последствия атак и падения беспилотников к «обстоятельствам непреодолимой силы», отмечает RTVI.
«Это относительно новая реальность, но застраховать можно все, крупнейшие компании имеют возможность брать на себя такой риск. Вопрос только в цене, цена такого рода страхования будет настолько существенной, что владелец иногда пытается уйти от максимальной суммы, экономя на полисе, а потом начинается разбирательство», - отмечал в беседе НСН экс--президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), председатель правления фонда «Институт современного развития» (ИНСОР) Игорь Юргенс.
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