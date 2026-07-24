ОТ ПИТЕРА ДО СИМФЕРОПОЛЯ

18 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Под ударом оказались Котовск и Электросталь, погибли семь человек, более 50 получили ранения. В ночь на 22 июля беспилотники атаковали логистические центры WB в Краснодаре и Невинномысске. Здесь также не обошлось без жертв, погиб один сотрудник. Сегодня ночью пришли сообщения об ударах по объектам еще в трех регионах России.

В 1:40 пресс-служба RWB (объединённая компания Wildberries & Russ) сообщила об эвакуации сортировочного центра компании в Симферополе. На момент выхода материала других подробностях инцидента в Крыму не сообщается.

Примерно в это же время губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил в регионе воздушную опасность. Около шести утра он сообщил, что над областью сбито 59 беспилотников и подвел итоги этой тревожной ночи.

«В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании «Вайлдберриз» в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало три человека, состояние средней тяжести (…) Также, в результате попадания БПЛА, зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в посёлке Синявино Кировского района», - отметил Дрозденко.

Около шести утра об атаке Санкт-Петербурга рассказал губернатор города Александр Беглов. По его словам, «удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе».

«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба - Санкт-Петербург) временно приостановлена. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», - сообщили в пресс-службе RWB.

Помимо складов Wildberries под удар на этой неделе попадали и сельхозобъекты. Так, губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил 21 июля, что ВСУ несколько суток интенсивно обстреливали свиноводческий комплекс «Мираторга» в Климовском районе. В пресс-службе холдинга подтвердили три «крупных атаки» и «существенный ущерб» на одном из объектов.

На этом фоне Минобороны России сообщило 22 июля о поражении логистического центра «Новой Почты», который использовался «для хранения грузов военного назначения». На этом фоне украинские и европейские СМИ гадают, является ли это «симметричным ответом» за удары по Wildberries.

Утром 25 июля в Минобороны РФ указали, что за ночь над территорией страны был сбит 571 украинский беспилотник.