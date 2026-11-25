По словам политика, в процессе переговоров «все возможно».

«Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир. А какое там оружие, кто будет куда выводить - это уже, может быть, главная причина этого мира», - указал белорусский президент.

Ранее Лукашенко обвинил Европу и Киев в фактическом обнулении результатов предыдущих переговоров по мирному урегулированию на Украине.

