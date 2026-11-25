Лукашенко допустил вывод российского оружия из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможности вывода из республики российских ракет, способных нести ядерное оружие. Об этом он заявил французскому изданию Le Point.
По словам политика, в процессе переговоров «все возможно».
«Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир. А какое там оружие, кто будет куда выводить - это уже, может быть, главная причина этого мира», - указал белорусский президент.
Ранее Лукашенко обвинил Европу и Киев в фактическом обнулении результатов предыдущих переговоров по мирному урегулированию на Украине.
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