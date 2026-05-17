СМИ: В администрации Трампа разногласия относительно дальнейших шагов по Ирану

В администрации американского лидера Дональда Трампа возникли разногласия по поводу дальнейшей политики в отношении Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Иран заявил, что США будет сложно восполнить запасы своих ракет

По данным телеканала, некоторые, включая представителей Пентагона, выступают за более агрессивный подход. Другие предлагают сделать акцент на дипломатии. Сторонники более жесткого подхода поддерживают нанесение точечных ударов, рассчитывая таким усилить давление на Иран для достижения компромисса.

Отмечается, что в последние недели сам Трамп склоняется к дипломатическому подходу. Президент США рассчитывает, что сочетание прямых переговоров и экономического давления убедит Тегеран заключить сделку.

Если Иран окончательно нанесет поражение США, Израилю и всем арабским странам, участвующим в агрессии против него, то окончательно заявит о себе, как о «четвертой сверхдержаве», при этом самого Дональда Трампа ждет импичмент. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

Фото: whitehouse.gov
