Си Цзиньпин: Сотрудничество Китая и России углубляется и приносит свои плоды

Сотрудничество Москвы и Пекина во всех областях продолжает углубляться, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера Китая Си Цзиньпин.

Путин посетит Китай 19–20 мая

По его словам, это приносить плодотворные результаты. Заявление прозвучало в послании китайского лидера, которое зачитал на церемонии открытия ЭКСПО вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. Он выразил надежду, что выставка предоставит компаниям обеих стран возможность для использования преимуществ добрососедства и взаимодополняемости двух стран, углубления всестороннего сотрудничества, эффективного содействия социально-экономическому развитию обеих стран.

Пресс‑служба Кремля сообщает, что в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай лидеры двух стран — Путин и председатель КНР Си Цзиньпин — обсудят актуальные аспекты двусторонних отношений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:РоссияКитайСи Цзиньпин

Горячие новости

Все новости

партнеры