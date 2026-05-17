Си Цзиньпин: Сотрудничество Китая и России углубляется и приносит свои плоды
Сотрудничество Москвы и Пекина во всех областях продолжает углубляться, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера Китая Си Цзиньпин.
По его словам, это приносить плодотворные результаты. Заявление прозвучало в послании китайского лидера, которое зачитал на церемонии открытия ЭКСПО вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. Он выразил надежду, что выставка предоставит компаниям обеих стран возможность для использования преимуществ добрососедства и взаимодополняемости двух стран, углубления всестороннего сотрудничества, эффективного содействия социально-экономическому развитию обеих стран.
Пресс‑служба Кремля сообщает, что в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай лидеры двух стран — Путин и председатель КНР Си Цзиньпин — обсудят актуальные аспекты двусторонних отношений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
