«Высушивают логистику»: Депутат Бородай объяснил замедление темпов СВО
Украина начала использовать высокоскоростные дроны, скорость которых превышает 300 км/ч, это ставит под угрозу привычную для российской армии тактику поражения БПЛА, сказал НСН Александр Бородай.
Продвижение российской армии в зоне СВО замедлилось, поскольку украинские войска нарастили количество наземных и воздушных дронов, а также стали применять высокоскоростные беспилотники. Об этом НСН заявил депутат Госдумы, председатель Союза добровольцев Донбасса, бывший глава ДНР Александр Бородай.
По данным издания Financial Times, несмотря на заверения президента США Дональда Трампа о близости сторон к урегулированию конфликта, ни Москва, ни Киев «не видят большой ценности в продолжении переговоров». Источники газеты говорят, что российская сторона может не остановиться на освобождении Донбасса и выдвинуть новые требования. При этом задача взятия под контроль всей территории ДНР - тоже непростая, рассказал Бородай и объяснил, почему.
«Фронт плохо движется, потому что противник хорошо работает, уменьшает количество личного состава, находящегося непосредственно в зоне боевых действий, и наращивает количество наземных и воздушных дронов. Поскольку спецоперация длится уже четыре с лишним года, мы дали противнику возможность интегрировать украинскую военную промышленность в уже достаточно милитаризованную промышленность Европы. Соответственно, противник эффективно работает войсками беспилотных систем. ВСУ существенно увеличили площадь зоны поражения за счет высокоскоростных дронов и дронов-маток. Увеличивая глубину поражения, они высушивают нашу логистику», — сказал Бородай.
Кроме того, собеседник НСН указал на появление у украинской армии высокоскоростных дронов.
«Еще один фактор — это скорость дронов. Поскольку у ВСУ не хватает боеприпасов для западных дорогостоящих ПВО, которые предназначены для войны прежнего типа без использования дронов, они создали систему, работающую против российских дронов, а также маленькие, относительно высокоскоростные дроны, которые применяются для поражения нашего личного состава и техники, в первую очередь личного состава. Их скорость — от 300 км/ч и выше, что ставит под угрозу нашу привычную тактику поражения дронов противника. Любой конфликт, особенно затяжной, является гонкой технических инноваций. На очередной вызов противника надо находить адекватный ответ, который пока не найден», — добавил он.
Ранее Бородай объяснил, почему украинские военные добровольно сдаются в плен.
Горячие новости
- Перекрытие Ормузского пролива взвинтило стоимость удобрений на 30%
- Володин заявил, что ракете «Сармат» нет равных
- Силы ПВО за сутки сбили ракету «Нептун» и 572 беспилотника ВСУ
- Замгубернатора Белгородской области Зайнуллина уволили в связи с утратой доверия
- «Высушивают логистику»: Депутат Бородай объяснил замедление темпов СВО
- Познер назвал ушедшего из жизни Молчанова честным человеком и истинным журналистом
- «Ручная работа»: Когда со стримингов пропадут песни с упоминанием наркотиков
- Додик заявил, что Путин дает надежду всему миру
- На их совести: Почему музыканты не спешат «чистить» песни от наркотиков
- Эксперт Комар рассказал о самых неожиданных формах аллергии