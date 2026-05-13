Продвижение российской армии в зоне СВО замедлилось, поскольку украинские войска нарастили количество наземных и воздушных дронов, а также стали применять высокоскоростные беспилотники. Об этом НСН заявил депутат Госдумы, председатель Союза добровольцев Донбасса, бывший глава ДНР Александр Бородай.

По данным издания Financial Times, несмотря на заверения президента США Дональда Трампа о близости сторон к урегулированию конфликта, ни Москва, ни Киев «не видят большой ценности в продолжении переговоров». Источники газеты говорят, что российская сторона может не остановиться на освобождении Донбасса и выдвинуть новые требования. При этом задача взятия под контроль всей территории ДНР - тоже непростая, рассказал Бородай и объяснил, почему.