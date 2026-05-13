В Госдуме назвали реальный срок полного контроля России над Донбассом

Россия способна установить контроль над всей территорией Донбасса уже к осени текущего года. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Парламентарий отметил, что западные прогнозы выглядят более достоверными по сравнению с украинскими, поскольку Киев, по его оценке, действует под полным контролем западных кураторов, обеспечивающих поставками вооружений, финансированием и разведданными.

Ушаков: Рано или поздно Украине придется вывести войска из Донбасса

При этом основная установка российского руководства, озвученная верховным главнокомандующим, — сохранять человеческие жизни и опираться на технику, что замедляет продвижение, но не делает задачу невыполнимой.

Колесник считает, что президент Украины Владимир Зеленский кровно заинтересован в максимальном продлении боев вооруженного противостояния, так как завершение конфликта может стать для него фатальным.

Депутат добавил, что у украинского лидера достаточно ресурсов, однако ключевой вопрос для него — сохранить жизнь, чтобы успеть ими распорядиться.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг достижение договоренности с Россией по Донбассу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
