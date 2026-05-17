Госдума: Первый стандарт исламского банкинга может появиться в РФ в течение месяца
Первый стандарт исламского банкинга может появиться в России в течение месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
При этом если депутаты видят в партнерском финансировании инструмент привлечения капитала из дружественных юрисдикций и этическую альтернативу для верующих, то ученые-востоковеды сомневаются в способности таких инструментов стать массовой альтернативой в обозримой перспективе. «Партнерское финансирование способно привлечь инвесторов, исповедующих не только ислам, но и православие. Ведь для многих православных также важно, чтобы их средства шли на полезное дело и не были связаны с процентными платежами и эксплуатацией таких человеческих слабостей, как азартные игры или алкоголь», — заявил парламентарий.
Он указал на потенциал привлечения капитала из мусульманских стран. Ключевыми стимулами для притока инвестиций называется внедрение международных стандартов и цифровизацию инструментов, в том числе с использованием цифровых финансовых активов.
Ранее в Госдуме потенциал исламского банка оценили в 1 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
