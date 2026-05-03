ВСУ атаковали РФ тремя сотнями дронов

По словам Дрозденко, за ночь воскресенья над Ленобластью сбили свыше 60 украинских беспилотников. Губернатор добавил, что целью атаки стал торговый морской порт Приморск. В результате отражения атаки на объекте начался пожар. Его удалось оперативно потушить, разлива нефтепродуктов из-за ЧП удалось избежать, написал политик в своем канале в «Максе».

Во время атаки на регион в аэропорту «Пулково» ввели ограничения на прилет и вылет судов, которые длились шесть часов. Некоторые судна, которые не смогли приземлиться, были уведены на другие аэродромы. Например, рейс из Анталии летевший в Санкт-Петербург, из-за ограничений с задержкой в четыре часа приземлился в Москве.

Всего в аэропорту «Пулково» после ночной атаки БПЛА ВСУ на Ленобласть задержали свыше 70 рейсов. Еще около 20 были отменены, пишет канал «Baza» в «Максе».