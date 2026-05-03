ВСУ атаковали РФ тремя сотнями дронов
Крупная атака вновь пришлась на Ленобласть и Брянский регион.
Ночью 3 мая ВСУ вновь совершили массированную атаку на российские регионы, выпустив по ним свыше 330 БПЛА. Под удары в том числе попали столичный регион и Ленинградская область. Есть разрушения и погибший. При этом ВСУ уже несколько дней подряд выпускают по территории России сотни дронов, а эксперты говорят, что безопасных с точки зрения атак БПЛА регионов больше не осталось.
АТАКА НА ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ
3 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе отразили массированную атаку беспилотников ВСУ. Telegram-канал «Shot» писал, что жители разных городов региона ночью слышали в небе характерный звук пролета дронов. Также сообщалось о нескольких взрывах.
Угроза атаки БПЛА была объявлена в области поздним вечером 2 мая. Однако отражение ударов дронов ВСУ продолжалось силами ПВО региона всю ночь 3 мая. Сейчас режим беспилотной опасности в области уже снят.
По словам Дрозденко, за ночь воскресенья над Ленобластью сбили свыше 60 украинских беспилотников. Губернатор добавил, что целью атаки стал торговый морской порт Приморск. В результате отражения атаки на объекте начался пожар. Его удалось оперативно потушить, разлива нефтепродуктов из-за ЧП удалось избежать, написал политик в своем канале в «Максе».
Во время атаки на регион в аэропорту «Пулково» ввели ограничения на прилет и вылет судов, которые длились шесть часов. Некоторые судна, которые не смогли приземлиться, были уведены на другие аэродромы. Например, рейс из Анталии летевший в Санкт-Петербург, из-за ограничений с задержкой в четыре часа приземлился в Москве.
Всего в аэропорту «Пулково» после ночной атаки БПЛА ВСУ на Ленобласть задержали свыше 70 рейсов. Еще около 20 были отменены, пишет канал «Baza» в «Максе».
АТАКА НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
Всего, по данным Министерства обороны России, минувшей ночью 3 мая российские силы ПВО уничтожили 334 украинских беспилотника. В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил, что ночью над регионом уничтожили 143 БПЛА ВСУ. В своем канале в «Максе» политик уточнил, что в результате массированной атаки пострадавших и разрушений нет, на местах происшествий продолжают работать оперативные и экстренные службы. В свою очередь губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о пяти сбитых над регионом дронах.
Несколько украинских беспилотников было уничтожено и над Московским регионом, писал столичный мэр Сергей Собянин. При этом накануне в Подмосковье в результате атаки ВСУ погиб пенсионер. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ЧП произошло в деревне Чернево. Политик выразил соболезнования родным и близким погибшего 77-летнегно мужчины.
«БЕЗОПАСНЫХ РЕГИОНОВ БОЛЬШЕ НЕТ»
ВСУ уже несколько дней подряд обстреливают российские регионы сотнями дронов. Например, 2 мая в Минобороны РФ сообщили, что ночью субботы силы ПВО сбили 215 БПЛА ВСУ над территорией страны.
При этом, по данным ведомства, днем 2 мая в период с 08:00 до 14:00 часов по московскому времени были ликвидированы еще 123 украинских дрона. До этого днем 1 мая силы ПВО сбили 100 украинских беспилотников, а ночью того же дня — более 140.
Кроме того, 25 апреля ВСУ впервые атаковали уральские регионы России. При этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу еще в марте говорил, что Урал больше не считается недосягаемым для ударов с территории Украины.
«Первоочередными целями противника являются объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса. А динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности», - заметил он.
Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете «ВЗГЛЯД» объяснил, что Украина постоянно модернизирует свои ударные дроны, делая их легче и увеличивая дальность полета. По его мнению, основная цель атаки на Урал заключалась в психологическом воздействии на население.
Кнутов отметил, что для повышения дальности полета БПЛА ВСУ используют «рваный полет», при котором двигатель периодически отключается, и дрон переходит в режим планирования, экономя топливо. Кроме того, дальность увеличивается за счет уменьшения массы боевой части.
При этом эксперт не исключил, что запуски БПЛА по целям на Урале могли быть произведены не с территории Украины, а диверсионными группами с более близкого расстояния. Кроме того, он допустил возможность, что беспилотники могли быть собраны непосредственно на территории России.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ни одна страна в мире не сможет противостоять «рою дронов», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- На калининградском направлении остановили движение поездов из-за аварии в Литве
- ВСУ атаковали РФ тремя сотнями дронов
- Госдума: Бывшие мигранты должны жить в РФ не менее 10 лет для получения квартир
- Дмитриев: Мир приближается к крупнейшему энергокризису в истории
- Тегеран смягчил требования: Трамп обещал рассмотреть новый мирный план
- Трамп: США сократят свои войска в ФРГ
- Минпромторг закрывает параллельный импорт ПК и комплектующих Acer, ASUS, HP и Intel
- СМИ: Дело зампреда «ВЭБа» Довлатова связано с санацией банков
- СМИ: Иран планирует использовать боевых дельфинов для атак на ВМС США
- СМИ: Туркмения «осторожно» открывается миру