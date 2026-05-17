Одежда с цитатами Путина пользуется высоким спросом на выставке в Харбине

По ее словам, только НЦ «Россия» обладает эксклюзивным правом на печать цитат главы государства с его личной подписью. Спрос на вещи с принтами на русском языке оказался настолько большим, что представители российской делегации опасаются по поводу возможной нехватки привезенной продукции.

Также посетителей Экспо заинтересовали изделия российских народных промыслов. Китайцы активно раскупают оренбургские и павлопосадские платки, а также изделия эвенкийского производителя — современные шелковые платки и эксклюзивные неваляшки из меха соболя. А представители одного из торговых центров Пекина предложили открыть аналогичную торговую площадку в столице Китая.

Виртуозова рассказала о планах в 2028 году открыть филиал Национального центра вместе с универмагом на острове Большой Уссурийский в Хабаровске, который РФ и КНР развивают совместно.

Столица России примет участие в X Российско-Китайском ЭКСПО, а также в проведении «Дней Москвы в Харбине». Юбилейное мероприятие пройдет в Харбине с 17 по 21 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

