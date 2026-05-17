Иран заявил, что США будет сложно восполнить запасы своих ракет
США и Израилю будет нелегко восполнить потраченные во время боевых действий с Ираном запасы ракет и бомб, в отличие от исламской республики, сообщает агентство Fars со ссылкой на члена комитета по национальной безопасности иранского Меджлиса (парламент) Эсмаила Косари.
По его словам, противники Ирана не знают, каким уровнем возможностей обладает исламская республика. Косари отметил, что иранская нация готова противостоять любой угрозе.
Если Иран окончательно нанесет поражение США, Израилю и всем арабским странам, участвующим в агрессии против него, то окончательно заявит о себе, как о «четвертой сверхдержаве», при этом самого Дональда Трампа ждет импичмент. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Горячие новости
- Иран заявил, что США будет сложно восполнить запасы своих ракет
- США перебросили в Польшу части Первой кавалерийской дивизии
- Франция начала расследование против принца Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашогги
- Бут назвал хамством поступок делегации США с подарками в Китае
- Масштабная атака дронов ВСУ на Севастополь привела к перебоям с электричеством
- Взрыв на военном заводе у Иерусалима назвали прошедшим испытанием
- Болгария выиграла «Евровидение»
- В России начали маркировать кулинарные книги
- Дуров заявил, что скучает по «иранским фейерверкам» над Дубаем
- СМИ: Потерпевший крушение в турецком Самсуне дрон был украинским