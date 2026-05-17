СМИ: Приставы начали изымать имущество основателя «Русагро»
17 мая 202606:33
Денис Постольский
Приставы приступили к обращению в доход государства имущество основателя ГК «Русагро» Вадима Мошковича, сообщает РИА Новости.
Также они наложили арест на его активы и активы экс-гендиректора компании Максима Басова.
Национализация «Русагро» вряд ли поможет стабилизировать цены на товары первой необходимости, более того, не факт, что государство выплатит компенсацию правообладателю, — если он нанес государству ущерб, он должен будет его покрыть. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.
