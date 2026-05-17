Масштабная атака дронов ВСУ на Севастополь привела к перебоям с электричеством
Фрагменты одного из 25 сбитых беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины повредили высоковольтную линию в Севастополе, сообщил в «Макс» губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, в разных районах города сейчас есть перебои с электроснабжением. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги.
Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ. Сбито 25 БПЛА над морем и разными районами города. Отмечается, что в районе Кара-Кобы бойцы сбили беспилотник, начиненный большим количеством взрывчатки.
Ранее стало известно, что украинский беспилотник атаковал энергоблоки Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Масштабная атака дронов ВСУ на Севастополь привела к перебоям с электричеством
- Взрыв на военном заводе у Иерусалима назвали прошедшим испытанием
- Болгария выиграла «Евровидение»
- В России начали маркировать кулинарные книги
- Дуров заявил, что скучает по «иранским фейерверкам» над Дубаем
- СМИ: Потерпевший крушение в турецком Самсуне дрон был украинским
- Фицо считает, что конфликт на Украине затянется надолго
- Konami объявила о прекращении предоставления услуг в РФ и Белоруссии
- Большой театр представит новую постановку балета «Золушка» Прокофьева
- В Южной Корее закрыли более 80% ферм по разведению собак на мясо