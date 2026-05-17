Масштабная атака дронов ВСУ на Севастополь привела к перебоям с электричеством

Фрагменты одного из 25 сбитых беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины повредили высоковольтную линию в Севастополе, сообщил в «Макс» губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, в разных районах города сейчас есть перебои с электроснабжением. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги.

Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ. Сбито 25 БПЛА над морем и разными районами города. Отмечается, что в районе Кара-Кобы бойцы сбили беспилотник, начиненный большим количеством взрывчатки.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник атаковал энергоблоки Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
