СМИ: Стармер покинет пост премьера Британии по собственному желанию
17 мая 202609:04
Денис Постольский
Глава правительства Великобритании Кир Стармер покинет свой пост по собственной инициативе, сообщает Daily Mail.
По данным издания, премьер-министр сообщил своим близким друзьям, что он намеревается уйти в отставку. Он понимает, какая политическая ситуация сложилась в стране, но хочет покинуть пост достойно. Пока неясно, когда Стармер объявит о своем решении.
Стармер может добровольно уйти в отставку, сложив полномочия в пользу мэра графства Большой Манчестер Энди Бернэма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
