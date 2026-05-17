В ОП предложили ввести допуск к соцсетям с 14 лет

В России могут ввести допуск к социальным сетям только с 14 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

Непонятные звонки: Как защитить ребенка от влияния мошенников

Он указал, что подобные ограничения применяются в некоторых странах. Эксперт указал, что введение возрастных ограничений для доступа к соцсетям может бороться с интернет-мошенничеством в отношении детей, однако такие меры должны учитывать проблему использования VPN-сервисов, через которые подростки обходят блокировки для доступа к мессенджерам и онлайн-играм.

Машаров ранее предлагал ограничивать доступ к социальным сетям с 16 лет, однако с учетом уже предпринятых мер, которые позволили отсечь большой процент трафика мошеннических атак на детей, возраст можно установить с 14 лет.

Ранее в Госдуме напомнили о необходимости начинать учить кибербезопасности еще в школе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодросткиСоцсети

Горячие новости

Все новости

партнеры