В ОП предложили ввести допуск к соцсетям с 14 лет
В России могут ввести допуск к социальным сетям только с 14 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.
Он указал, что подобные ограничения применяются в некоторых странах. Эксперт указал, что введение возрастных ограничений для доступа к соцсетям может бороться с интернет-мошенничеством в отношении детей, однако такие меры должны учитывать проблему использования VPN-сервисов, через которые подростки обходят блокировки для доступа к мессенджерам и онлайн-играм.
Машаров ранее предлагал ограничивать доступ к социальным сетям с 16 лет, однако с учетом уже предпринятых мер, которые позволили отсечь большой процент трафика мошеннических атак на детей, возраст можно установить с 14 лет.
Ранее в Госдуме напомнили о необходимости начинать учить кибербезопасности еще в школе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
