Украинский беспилотник атаковал энергоблоки Запорожской АЭС
Территория Запорожской АЭС подверглась атаке со стороны ВСУ: беспилотный летательный аппарат украинских военных упал поблизости от энергоблоков, однако не сдетонировал.
По информации пресс‑службы станции, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.
Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме: все технологические процессы идут без отклонений, показатели безопасности находятся под строгим контролем, а радиационная обстановка на объекте и в прилегающих районах остаётся в пределах нормы.
Ранее, 14 мая, в результате атаки беспилотников ВСУ по территории рядом со станцией пострадали два сотрудника Запорожской АЭС. Взрыв произошёл в 100 метрах от границы объекта, когда работники находились в автомобиле и выполняли служебные обязанности. Из‑за множественного характера удара эвакуация раненых оказалась затруднена. Один сотрудник получил ранение ноги, второй — тяжёлые травмы брюшной полости и нижней части тела, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
