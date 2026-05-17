США перебросили в Польшу части Первой кавалерийской дивизии
17 мая 202605:31
Денис Постольский
Американский власти перебросили в Польшу части Первой кавалерийской дивизии из Техаса, сообщается на сайте Бюро национальной безопасности республики.
Как заявил директор Бюро Бартош Гродецкий, переброшено более 20 процентов от запланированного количества войск. Кроме того, США выведут 2-й кавалерийский полк из Фильсэкка в Германии.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил переброску американских войск из Германии в Польшу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
