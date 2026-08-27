СМИ: Проректора МГИМО Кузьмину объявили в розыск по делу о крупном мошенничестве
Проректора МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталью Кузьмину и её сына Энвера объявили в розыск по делу о крупном мошенничестве. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.
Собеседники агентства утверждают, что Кузьмину подозревают в организации схемы по отчуждению помещений в элитном ЖК Knightsbridge Park в Хамовниках.
Правоохранители считают, что проректор и её сын через аффилированные компании оформили в частную собственность 80 нежилых помещений, которые не должны были принадлежать индивидуальным владельцам - они предназначались для эксплуатации дома и размещения инженерной инфраструктуры.
Отмечается, что в настоящее время Кузьмина вместе с сыном находятся за границей, свою вину в преступлении они не признают.
Ранее в розыск по делу о предполагаемом хищении 4,3 млрд рублей был объявлен экс-зампред Банка РФ Юрий Исаев, пишут «Известия».
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