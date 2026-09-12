Депутат Бессараб назвала ожидаемый размер маткапитала с 1 февраля

Размер материнского капитала в России с февраля следующего года увеличат на уровень инфляции. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с ТАСС.

«Материнский семейный капитал ежегодно индексируется 1 февраля на процент инфляции», - напомнила парламентарий.

Банк России предварительно прогнозирует инфляцию в пределах 6-7%.

Как напомнила Бессараб, в текущем году маткапитал на первого ребенка составляет примерно 729 тысяч рублей, доплата при рождении второго - 234 тысячи. Если семья не оформляла маткапитал на первого ребенка, его сумма на двоих детей составит 963 тысячи рублей. После индексации в 2027 году маткапитал на двоих детей должен превысить 1 млн рублей.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая призвала увеличивать долю маткапитала на каждого следующего ребенка.

