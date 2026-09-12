При атаках ВСУ в Белгородской области погиб один человек, 14 пострадали
Один человек погиб, более десяти пострадали за последние сутки после атак ВСУ в Белгородской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев.
«Во время террористического удара ВСУ в Белгородском округе погибла мирная жительница... В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены 14 человек», - написал он на платформе «Макс».
Как уточнил Шуваев, среди пострадавших четверо детей. Двое раненых взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии.
Ранее в Самарской области один человек был госпитализирован после атаки ВСУ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО: ВС РФ на Украине поразили металлургические предприятия с военной продукцией
- Часть автовладельцев в России освободят от уплаты утильсбора
- При атаках ВСУ в Белгородской области погиб один человек, 14 пострадали
- В Индии подготовили для Путина шоколадных матрешек и традиционные сладости
- Депутат Бессараб назвала ожидаемый размер маткапитала с 1 февраля
- На военном заводе в Болгарии прогремели взрывы
- Побег на персональном лифте: Экс-министра связи Никифорова объявили в розыск
- Над Россией сбили 230 украинских беспилотников
- На домашнем стадионе «Спартака» установят памятник Никите Симоняну
- В Самарской области ВСУ предприняли попытку атаки на промышленные предприятия