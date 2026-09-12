При атаках ВСУ в Белгородской области погиб один человек, 14 пострадали

«Во время террористического удара ВСУ в Белгородском округе погибла мирная жительница... В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены 14 человек», - написал он на платформе «Макс».

Как уточнил Шуваев, среди пострадавших четверо детей. Двое раненых взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Самарской области один человек был госпитализирован после атаки ВСУ.

