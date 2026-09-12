При атаках ВСУ в Белгородской области погиб один человек, 14 пострадали

Один человек погиб, более десяти пострадали за последние сутки после атак ВСУ в Белгородской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев.

В Белгородской области восемь человек пострадали из-за атак ВСУ

«Во время террористического удара ВСУ в Белгородском округе погибла мирная жительница... В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены 14 человек», - написал он на платформе «Макс».

Как уточнил Шуваев, среди пострадавших четверо детей. Двое раненых взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Самарской области один человек был госпитализирован после атаки ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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