На домашнем стадионе «Спартака» установят памятник Никите Симоняну
Московский футбольный клуб «Спартак» и Российский футбольный союз установят на домашней арене команды памятник легендарному игроку «Спартака», олимпийскому чемпиону 1956 года Никите Симоняну. Об этом рассказал ТАСС первый вице-президент РФС, глава Союза ветеранов футбола РФ Александр Мирзоян.
Симоняну 12 октября могло исполниться 100 лет. К юбилею на стадионе «Спартака» установят монумент рядом с трибуной А, которая сейчас носит имя игрока.
«Будет большая скульптура, открытие, наверное, будет 18 октября. Это делает "Спартак", мы тоже принимаем участие», - подчеркнул Мирзоян.
Никита Симонян умер 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет, пишет «Радиоточка НСН».
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