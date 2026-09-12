На домашнем стадионе «Спартака» установят памятник Никите Симоняну

Московский футбольный клуб «Спартак» и Российский футбольный союз установят на домашней арене команды памятник легендарному игроку «Спартака», олимпийскому чемпиону 1956 года Никите Симоняну. Об этом рассказал ТАСС первый вице-президент РФС, глава Союза ветеранов футбола РФ Александр Мирзоян.

Симоняну 12 октября могло исполниться 100 лет. К юбилею на стадионе «Спартака» установят монумент рядом с трибуной А, которая сейчас носит имя игрока.

«Будет большая скульптура, открытие, наверное, будет 18 октября. Это делает "Спартак", мы тоже принимаем участие», - подчеркнул Мирзоян.

Никита Симонян умер 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет, пишет «Радиоточка НСН».

